La Fabbrica dei sogni ha incantato il pubblico del Padovani

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo. Grande partecipazione di pubblico per lo spettacolo teatrale che domenica pomeriggio è andato in scena al teatro Lea Padovani. “La Fabbrica dei Sogni”, il musical ambientato in mondi fantastici e incantevoli dove i bambini hanno sognato e i grandi hanno riscoperto la magia delle favole.

Lo spettacolo, a cura della Compagnia Bit, per la regia di Melina Pellicano, ha emozionato il pubblico offrendo un tripudio delle arti sceniche e visive sulle note di musiche fiabesche. Grande soddisfazione per l’amministrazione comunale al secondo appuntamento della rassegna “A teatro con mamma e papà”: «Ritengo questa rassegna, pensata per il pubblico dei più piccoli, fondamentale per sviluppare e far crescere una ‘cultura del teatro’ a partire dalle nuove generazioni – ha dichiarato l’assessore alla cultura Silvia Nardi -. Lo spettacolo natalizio dell’8 dicembre è diventato ormai un appuntamento fisso per molte famiglie e sempre più seguito».