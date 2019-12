Gasparri a Radio Uno difende le nocciole della Tuscia  

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, ospite della trasmissione di Radio Uno, Un giorno da Pecora, per la quale ogni lunedì recita in collegamento telefonico le sue ‘Odi al Campionato’ che celebrano la giornata calcistica, su richiesta dei presentatori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari ha declamato altre ‘odi’ su diversi argomenti, tra cui la vicenda Salvini-Nutella.

A sorpresa Gasparri ha prodotto in rima una simpatica poesia che celebra non solo i prodotti italiani, ma ha difeso in particolare le nocciole della Tuscia.Questa l’ode:

Ode Nutella

Per l‘Italia la Nutella

è una cosa dolce e bella.

Un prodotto assa’imitato

dalle imprese del mercato.

Ma Salvin sulle nocciole

inveì come lui suole.

‘Sono turche non va bene,

sol d’Italia a pranzi e cene’.

Ma il mercato è insufficiente,

tanta gente non comprende,

ed allora tra le creme

far la pace assai conviene.

Tra Nutella e Pan di Stelle

le contese non son belle.

Ma di Tuscia le nocciole

tutta Italia ama e vuole.

E su prezzi e qualità

spesso il turco danni fa.

La campagna viterbese

difendiam d’altrui pretese.