Fiore (FN): “Otto anni di bugie sulla Siria, la Rai trasmetta l’intervista ad Assad”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, in una nota, ha espresso perplessità sull’intervista effettuata dalla Rai al presidente siriano Assad ma mai trasmessa dall’emittente italiana.

Il numero uno forzanovista, da sempre sensibile a quanto accade nel Paese mediorientale, ha spiegato: “La Rai mette in onda puntualmente interviste di stampo iedeologico al presidente francese Macron o alla Carola Rackete di turno che, ricordiamo, ha addirittura speronato una motovedetta della Guardia di Finanza, mentre non ha trasmesso ancora l’intervista di Monica Maggioni al presidente siriano Assad, interessantissima per comprendere quanto sta accadendo in Siria. Questa scelta ha tutta l’aria di essere una censura meschina contro il presidente, effettuata da parte di chi vuole nascondere otto anni di vergognose bugie su quanto sta accadendo nel Paese. Forza Nuova chiede l’immediata riapertura dell’Ambasciata Italiana a Damasco e il ritorno in patria dei profughi siriani”.