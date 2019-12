La Viterbese beffata nel finale dalla Reggina con un rigore molto contestato (La Cronaca)

loading...

Maurizio Fiorani

NewTuscia – REGGIO CALABRIA -La Viterbese perde in trasferta sul campo della Reggina con un calcio di rigore molto contestato nel finale. Un vero peccato in quanto la Viterbese aveva retto bene all’urto della capolista anche grazie ad una difesa molto accorta. Un punto avrebbe risollevato il morale della squadra gialloblù, che ora è in zona play-out. Con il Francavilla servono i tre punti per risalire la china.

Passiamo le formazioni delle due squadre

REGGINA : Guarna, Loiacono, Bertoncini, Rossi, Garufo, De Rose, Bianchi N., Rolando, Bellomo, Corazza, Reginaldo.

A disposizione di Mr.Domenico: Farroni, Geria, Salandria, Sounas, Blondett, Rivas, Denis, Paolucci, Doumbia, Mastour, Gasparetto, Rubin.

VITERBESE: Vitali; Atanasov, Markić, Baschirotto, De Giorgi, Besea, De Falco, Bezziccheri, Urso, Pacilli, Volpe.

A disposizione Antonio Calabro: Pini, Antezza, Milillo, Molinaro, Bianchi, Sibilia, Bensaja, Simonelli, Čulina.

Arbitro: Daniele Pereronzi di Rovereto

Assistenti: Dario Gregorio di Bari e Giovanni Mittica di Bari

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 5° tiro dalla distanza di Bellomo della Reggina parato dal portiere Vitali della Viterbese.

Al 9° palla persa nella metà campo dalla Viterbese da De Falco, ne approfittano i giocatori della Reggina, che servono Bomber Corazza. Tira subito in porta, ma la sua conclusione si perde alta sopra la traversa della porta gialloblù.

Al 12° bella azione della Viterbese con Volpe, che ha messo in mezzo all’area calabrese un bel pallone che il portiere della Reggina Guarna respinge di pugno allontanando la minaccia.

Al 16° viene ammonito Bezzicheri della Viterbese per una dura entrata.

Al 26° corner per la Reggina. Batte dalla bandierina Bellomo. Il pallone viene messo in mezzo all’area della Viterbese, ma la difesa allontana la minaccia.

Al 28°viene ammonito Besea, centrocampista della Viterbese, per gioco falloso.

Al 35° corner per i padroni di casa, la difesa gialloblù allontana la minaccia, il pallone giunge sui piedi di Garufo, centrocampista della formazione di casa, che prova una conclusione da fuori area che viene parata da Vitali.

Al 38° viene ammonito De Falco della Viterbese: autore di un fallo tattico.

Al 39° tiro di Bellomo per la Reggina dalla distanza che esce fuori di poco dai pali della porta difesa da Vitali.

Al 42° bella iniziativa di Urso, della Viterbese, che serve Volpe, fermato in extremis dalla difesa di casa.

Al 44° tiro di Bezzicheri della Viterbese che viene parato dal portiere Guarna della Reggina.

La prima frazione di gioco è terminata con il risultato di 0-0, con la Viterbese molto attenta in difesa.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Doppio cambio nella formazione di casa: entrano Denis e Sunas al posto di Reginaldo e Bianchi.

La Reggina parte subito forte alla ricerca della rete del vantaggio.

Al 4° corner per la Viterbese senza esito, l’arbitro interrompe l’azione per un fallo in attacco dei gialloblù.

Al 6° la Reggina, vicina al vantaggio con Bellomo servito da Denis, manda fuori da buona posizione.

Al 9° bel contropiede della Viterbese con Volpe che resiste ad una carica entra in area calabrese e conclude di poco

a lato, con Pacilli, che meglio piazzato in area di rigore poteva essere servito.

Al 13° cambio nella Viterbese: esce Urso al suo posto entra Bianchi.

Al 15° Vitali portiere della Viterbese anticipa in uscita l’attaccante della Reggina Corazza.

Al 17° viene ammonito Atanasov della Viterbese.

Al 19° calcio d’angolo per la Viterbese su tiro di Bezzicheri deviato da un difensore calabrese. Il seguente calcio d’angolo per la Viterbese è senza esito.

Al 20° altro doppio cambio nella Reggina: entrano Dumbia al posto di Corazza e Rivas al posto di Bellomo.

Al 23° altro corner per la Reggina. Pallone messo in mezzo, la difesa gialloblù ancora in extremis allontana dalla propria area di rigore con Atanasov.

Al 29° triplo cambio nella Viterbese di Mr.Calabro: escono Pacilli, Bezzicheri e De Falco al loro posto entrano Bensaja, Culina e Sibilia.

Al 37° vengono ammoniti Volpe della Viterbese e Garufo della Reggina.

Al 40° rigore contestato concesso alla Reggina. Denis aveva tirato in porta e manda fuori, la Reggina trasforma in rete.

La Viterbese prova una reazione d’orgoglio, viene ammonito Lojacono della Reggina.

La Reggina vince 1-0 su calcio di rigore contro una orgogliosa Viterbese.

RISULTATI DELLA 18°GIORNATA

REGGINA-VITERBESE 1-0

PAGANESE-CATANZARO 1-1

AVELLINO-SICULA LEONZIO 3-1

PICERNO-MONOPOLI 0-1

RIETI-BISCEGLIE 2-2

VIBONESE-TERAMO 0-0

FRANCAVILLA-CAVESE 1-0

BARI-POTENZA 2-1

CATANIA-RENDE 1-0

TERNANA-CASERTANA 0-1

CLASSIFICA

REGGINA 46

MONOPOLI 37

BARI 36

TERNANA 36

POTENZA 36

CATANIA 27

CASERTANA 25

CATANZARO 25

VIBONESE 24

TERAMO 24

AVELLINO 23

FRANCAVILLA 22

CAVESE 21

VITERBESE 21

PAGANESE 21

PICERNO 17

BISCEGLIE 13

RIETI 12 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE

SICULA LEONZIO 11

RENDE 10

PROSSIMO TURNO

BISCEGLIE-VIBONESE

VITERBESE-FRANCAVILLA

CASERTANA-BARI

CATANZARO-PICERNO

CAVESE-TERNANA

MONOPOLI-AVELLINO

POTENZA-PAGANESE

RENDE-RIETI

SICULA LEONZIO-REGGINA

TERAMO-CATANIA