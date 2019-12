La “TTouch” campione digitale al premio nazionale “BUL Factor”

loading...

All’azienda viterbese assegnata dalla giuria del progetto Ultranet

la “menzione speciale per la conoscenza” con “TCLass”, la classe digitale.

I complimenti del presidente della Camera di Commercio Viterbo Domenico Merlani.

NewTuscia – Viterbo- Riceviamo e pubblichiamo. Prestigioso riconoscimento per l’azienda viterbese TTouch che alla cerimonia finale del Premio nazionale BUL Factor, svoltasi nella sede di Unioncamere a Roma, si è aggiudicata la menzione speciale “BUL FACTOR per la conoscenza” con il progetto TClass, rivolto alle scuole e agli istituti di formazione.

La TTouch, già vincitrice della selezione territoriale del Premio organizzata dalla Camera di Commercio di Viterbo, è specializzata nella produzione di tavoli e totem multimediali multitouch che coprono moltissime funzioni: dalla didattica innovativa agli strumenti alle postazioni di co-working, dagli info point turistici ai menù display interattivi per la ristorazione.

Il Premio “BUL FACTOR” si inserisce nell’ambito del progetto “Ultranet. Banda ultralarga, Italia ultramoderna“, realizzato da Unioncamere, in collaborazione con Dintec, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la diffusione della Banda ultralarga come strumento di sviluppo territoriale, stimolando la crescita di servizi innovativi e la domanda di reti affidabili, stabili e più veloci. Grazie alla realizzazione del progetto Ultranet sono state: geolocalizzate in Italia 1,8 milioni di imprese nei 3.194 comuni che si trovano nelle aree “bianche” sui cui concentrare i lavori di infrastrutturazione previsti nei Piani Banda Larga e Ultra Larga del Governo; informati 10mila imprenditori sulle opportunità offerte da internet superveloce; formati 600 dipendenti delle Camere di Commercio sui temi dell’innovazione, 275 dei quali hanno ottenuto la certificazione dell’AICA sulle competenze digitali.

“Desidero complimentarmi con la TTouch – dichiara Domenico Merlani, presidente della Camera di Commercio Viterbo – per questo importante riconoscimento nazionale che premia la determinazione di chi da anni sta investendo sull’innovazione digitale per affermarsi sul mercato. L’azienda viterbese, partita come start up innovativa, è oggi un’impresa matura leader nel settore e in grado di essere competitiva in Italia e all’estero grazie alle sue soluzioni personalizzate che uniscono l’utilizzo di tecnologie avanzate al design”.

“Ringrazio la Camera di Commercio di Viterbo – interviene Astolfo Vesci, amministratore della TTouch – per il supporto e l’opportunità offerta di far conoscere questa nostra progettualità a livello nazionale. TClass è un progetto ambizioso che prevede la realizzazione di una classe digitale basata su una cattedra e banchi interconnessi. Il nostro obiettivo è quello di passare dall’Internet delle cose (IoT) all’internet delle persone, tenendo conto che i nostri ragazzi con l’avvento del digitale stanno sviluppando nuove modalità di apprendimento. Un progetto realizzabile solo con la disponibilità di connessioni molto veloci con la Banda Ultra Larga e il supporto economico di soggetti finanziatori”.

La cerimonia di premiazione del Premio BUL Factor si è svolta nel corso della giornata prevista dal progetto dal Ultranet dedicata alla trasformazione digitale che ha visto la partecipazione anche del ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone.