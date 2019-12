Carbognano. La Pro Loco Giulia Farnese e l’Associazione A.MI.CI. organizzano l’atteso mercatino

NewTuscia – CARBOGNANO – “Arriva Natale! La Pro Loco Giulia Farnese e l’Associazione A.MI.CI. organizzano l’atteso mercatino di Natale.” L’evento, con il Patrocinio del Comune di Carbognano, oramai giunto alla IV ^ Edizione, avrà luogo nella suggestiva location del Castello di Giulia Farnese a Carbognano da sabato 7 e domenica 8 dicembre. NewTuscia – CARBOGNANO – “Arriva Natale! La Pro Loco Giulia Farnese e l’Associazione A.MI.CI. organizzano l’atteso mercatino di Natale.” L’evento, con il Patrocinio del Comune di Carbognano, oramai giunto alla IV ^ Edizione, avrà luogo nella suggestiva location del Castello di Giulia Farnese a Carbognano da sabato 7 e domenica 8 dicembre.

Un percorso realizzato nelle spaziose ed accoglienti stanze del Castello. I visitatori troveranno un’ampia scelta di oggetti e regalini artigianali con una variegata proposta di degustazione e vendita di prodotti tipici della Tuscia.

Per i più giovani, non mancheranno animazioni e molteplici attività ricreative avendo per tema il Natale. E’ prevista anche una postazione con caldarroste e vin brulé.

Le varie edizioni del mercatino hanno visto una crescente presenza di visitatori locali e di forestieri e si prevede, anche nell’edizione di quest’anno, un ulteriore incremento di visitatori.”