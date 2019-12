A Bevagna la magia della tradizione rivive a natale

NewTuscia – BEVAGNA – Dopo l’atteso arrivo da parte dei più piccoli di San Nicolò e l’accensione delle luminarie, prosegue a Bevagna il ricco programma messo a punto per accompagnare le feste natalizie di cittadini e turisti. Dal titolo “La magia della tradizione”, il cartellone di eventi promosso dal Comune di Bevagna vede in prima fila anche le associazioni del territorio, i commercianti e i privati. “È stato fatto un lavoro di squadra – ha commentato il sindaco Annarita Falsacappa – per promuovere il paese e il territorio, facendo apprezzare ciò che di meglio offre. Abbiamo riservato grande attenzione alle nostre eccellenze ed alle nostre tradizioni, grazie all’aiuto di tanti volontari. Ne è un esempio il presepe vivente organizzato da don Claudio e dalla parrocchia di San Michele Arcangelo. Invitiamo quindi i turisti che sappiano gustare l’arte e abbiano un fine palato per le eccellenze del nostro comune a venire a trovarci”.

In programma, dunque, iniziative che spaziano dalla cultura al cibo, dall’artigianato all’agricoltura, dal divertimento alla solidarietà. E così, accanto ai mercatini di Natale ospitati in piazza Garibaldi domenica 15 ma anche lunedì 30 e martedì 31 dicembre dalle 8.30 alle 20, troverà spazio anche una mostra mercato dei prodotti tipici a cui faranno da sfondo sabato 21 e domenica 22 dicembre, dalle 10 alle 19, le Logge del Mercato Coperto. E ancora il Concerto di Natale in programma per domani, domenica 8 dicembre, alle 17.30 al Teatro Torti e i canti sotto l’albero che si terranno il 20 dicembre, alle 17, alle Logge del Mercato Coperto. All’insegna della tradizione, poi, gli appuntamenti con la tombolata natalizia il 24 dicembre, alle 21, al centro sociale di Capro e quella organizzata al centro polivalente di Cantalupo per venerdì 27 dicembre alle 16. Ma Natale è soprattutto sinonimo di natività. E allora ecco che anche quest’anno tornerà il Presepe di Limigiano. L’appuntamento è per il 25 dicembre e il 6 gennaio, alle 17, al Chiostro di San Michele Arcangelo di Limigiano. Mentre il 28 e 29 dicembre, dalle 16 alle 19.30, si terrà la seconda edizione di “Stella nova ‘n fra la gente”, il presepe vivente realizzato nel centro storico di Bevagna dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo.

La città delle Gaite, poi, si ritroverà in piazza Garibaldi il 31 dicembre per salutare il 2019 e dare il benvenuto al 2020 con un Capodanno speciale. A chiudere le feste sarà l’Epifania con un doppio appuntamento in agenda per il 5 gennaio: alle 20 a Limigiano ed alle 20.30 a Cantalupo per l’arrivo della Befana. Nel mezzo anche l’inaugurazione della nuova pavimentazione di Corso Matteotti in programma a Santa Maria Laurentia il 20 dicembre alle 18.30 e la Festa della Nocciola il 27 e 28 dicembre. Un occhio anche alla solidarietà con la commedia brillante “L’amore non se paga”, che si terrà al teatro Torti il 5 gennaio alle 21 e il cui ricavato verrà devoluto all’associazione Donne Insieme. Durante il periodo natalizio, infine, apertura straordinaria per le botteghe medievali.

PROGRAMMA



8 Dicembre

Ore 8.30 Capro – Centro sociale

Festa dell’anziano e consegna contributo all’Aucc di Perugia

a cura del Centro sociale di Capro

Ore 17.30 Bevagna – Teatro Torti

Concerto di Natale – Musica della tradizione natalizia

Orchestra Giovanile Amadeus – Direttore Filippo Piagnani

partecipazione del Coro Vocingioco e I Piccoli Catori

9 Dicembre

Ore 21.00 Cantalupo – Madonna della Pia

La Venuta

Tradizione e degustazione di prodotti tipici locali

a cura della Pro loco di Cantaluco-Castelbuono

11 Dicembre

Ore 21.00 Bevagna – Teatro Torti

Concerto orchestra giovanile

dell’Ufficio scolastico regionale

a cura della Banda musicale “Città di Bevagna” in collaborazione con il Miur

13 Dicembre

Ore 19.30 Bevagna – Ristoranti Centro storico

Wine & Food Christmas

Info: tel + 39 3381545551 / +39 3356290324

14 Dicembre

Ore 17.30 Bevagna Palazzo Lepri

Grande dizionario di Bevagna

Presentazione del volume n.12

a cura dell’Accademia di Bevagna

15 Dicembre

Dalle 08.30 alle 20.00 Bevagna – Piazza Garibaldi

Mercatini di Natale

a cura della Bocciofila “Città di Bevagna”

Ore 09.00 Bevagna – Bocciodromo comunale

Gara comprensoriale di bocce per disabili

a cura della Bocciofila “Città di Bevagna”

Ore 18.00 Bevagna – Teatro Torti

Stagione di Prosa

Variegato. Un (a) varietà di Suoni e Parole

Ideato e scritto da Maria Beneduce – Interpretato dal Trio Le Capinere

17 Dicembre

Ore 16.00 Bevagna – Residenza protetta

Natale alla Casa di Riposo: pacchi dono e tombolata

a cura del Centro di Solidarietà Ape

Intervento musicale a cura di Il Canto Popolare di Giano dell’Umbria

19 Dicembre

Ore 21.00 Bevagna – Teatro Torti

Notte da grandi

a cura della Banda musicale “Città di Bevagna” dell’Istituto comprensivo Bevagna-Cannara e degli studenti degli altri Istituti scolastici

20 Dicembre

Ore 17.00 Bevagna – Logge del Mercato Coperto

Canti sotto l’albero e Mercatini di Natale

a cura della scuola dell’Infanzia Olbiate Sacra Famiglia

Ore 17.00 Bevagna – Chiesa di San Michele Arcangelo

Aspettando la Stella

a cura dell’Istituto comprensivo Bevagna Cannara

Ore 18.30 Bevagna – Santa Maria Laurentia

Inaugurazione della nuova pavimentazione di Corso Matteotti

21 Dicembre

Ore 21.00 Cantalupo – Centro Polivalente

Cena degli auguri

a cura del’A.c.d. Bevagna

21-22 Dicembre

Dalle 10.00 alle 19.00 Bevagna – Logge del Mercato coperto

Promozione di prodotti tipici

a cura della Pro loco di Bevagna

22 Dicembre

Ore 11.30 Bevagna – Bocciodromo comunale

La Giornata del bocciatore

a cura della Bocciofila “Città di Bevagna”

Ore 16.30 Bevagna – Museo Civico

Fattoamano: Le fantasie di Natale

Laboratorio 5-10 anni

a cura di Sistema Museo

24 Dicembre

Ore 21 Capro – Centro sociale

Tombolata natalizia

a cura del Centro sociale di Capro

25 Dicembre – 6 Gennaio

Ore 17.00 Limigiano – Chiostro di San Michele Arcangelo

Il presepe di Limigiano

Info orari di apertura tel. +39 3337653616

27 Dicembre

Ore 16.00 Cantalupo – Centro polivalente

Tombolata

a cura della Pro loco di Cantalupo-Castelbuono

27-28 Dicembre

Dalle 09.00 alle 20.00 Bevagna – Santa Maria Laurentia

Festa della nocciola

a cura dell’Associazione Nocciola di Bevagna

28 Dicembre

Ore 17.30 Cantalupo – Centro polivalente

Maria Luisa Morici presenta “Il regalo più bello”

a cura della Pro loco di Cantalupo – Castelbuono

28-29 Dicembre

Dalle 16.00 alle 19.30 Bevagna – Centro storico

Stella Nova ‘n fra la gente

Presepe vivente medievale – II edizione

a cura della Parrocchia di San Michele Arcangelo

30 Dicembre

Dalle 8.30 alle 20.00 Bevagna – Piazza Garibaldi

Mercatini di Natale

31 Dicembre

Dalle 8.30 alle 20.00 Bevagna – Piazza Garibaldi

Mercatini di Natale

Bevagna – Piazza Silvestri

Capodanno in piazza

in collaborazione con la Pro loco di Bevagna

4 Gennaio

Ore 17.30 e 21.00 Bevagna – Teatro Torti

Concerto Gospel con spettacolo di danza

a cura di Yeahsssa Choir in collaborazione con la scuola di danza Art ballet Bevagna

5 Gennaio

Ore 16.30 Bevagna – Museo civico

Fattoamano: La Fatina spazza guai

Laboratorio 5-10 anni

a cura di Sistema Museo

Ore 18.00 Torre del Colle

Tombolata per i bambini

Aspettando la befana

a cura della Pro loco di Torre del Colle

Ore 20.00 Limigiano

Arriva la Befana

a cura del Comitato Festeggiamenti Limigiano

Ore 20.30 Cantalupo – Centro polivalente

Arriva la Befana – Calza per tutti i bambini

a cura della Pro loco di Cantalupo Castelbuono

Ore 21.00 Bevagna – Teatro Torti

L’amore non se paga

Commedia brillante in due atti

Il ricavato sarà devoluto alla Onlus Donne Insieme

a cura del Centro sociale Madonna delle Grazie

6 Gennaio

Ore 18.00 Bevagna – Teatro Torti

Concerto per il nuovo anno

a cura della Banda musicale “Città di Bevagna”

8 Gennaio

Ore 18.00 Bevagna – Teatro Torti

Presentazione del libro

Il teatro comunale

Dieci anni di gestione dell’Associazione Teatro Francesco Torti 2003-2013

a cura di Annarita Falsacappa e Rita Galardini

e con la partecipazione straordinaria di Andrea Paris

11 Gennaio

Ore 17.30 Bevagna – Palazzo Lepri

Presentazione del libro

Un paese solore del vino

di Carla Ponti

27 Gennaio

ore 21.00 Bevagna – teatro Torti

Giornata della Memoria

Spettacolo “Tempi diritti”

a cura di Sabina Antonelli

in collaborazione con l’Istituto comprensivo Bevagna-Cannara