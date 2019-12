Un rarissimo presepe di Murano esposto a Palazzo Doebbing per Caffeina Christmas Village

loading...

Di splendida fattura, grazie all’impegno di Vittorio Sgarbi

lo splendido oggetto è da domani nel bellissimo museo sutrino

NewTuscia – SUTRI – Riceviamo e pubblichiamo. Meritati e dovuti i ringraziamenti a Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri, e alla giunta comunale per questo splendido contributo: da domani, sabato 7 dicembre, un raro presepe di Murano sarà esposto al Museo di Palazzo Doebbing, sede della già pregevolissima mostra “Da Tiziano a Bacon – Dialoghi a Sutri”.

Giunto da Ferrara per interessamento diretto del primo cittadino dell’antichissima città, la scena della natività con l’adorazione dei Magi è realizzata in piccolissimo formato per uso devozionale. Realizzato in pasta vitrea, l’oggetto d’arte è databile al XVIII secolo: “Si tratta di un oggeto molto raro, di finissima esecuzione muranese”, spiega il critico d’arte.

Per informazioni sull’esposizione ci si può rivolgere al museo di Palazzo Doebbing, raggiungibile al numero 0761 184 0180