In occasione dell’avvicinarsi delle festività, la Polizia di Stato ternana rinnova le raccomandazioni ai cittadini per prevenire i furti in abitazione

loading...

NewTuscia – TERNI – Riceviamo e pubblichiamo. Subire un furto in casa costituisce certamente un’esperienza negativa, ma molti furti potrebbero essere prevenuti prendendo semplici precauzioni.

Per evitare spiacevoli situazioni, ecco alcuni possibili accorgimenti per ostacolare il lavoro dei ladri:

– chiudere sempre le finestre e le porte dei balconi, anche in caso di assenze brevi

– la porta di casa va sempre chiusa a chiave, anche quando si esce per poco tempo

– non lasciare mai inserita la chiave all’interno delle porte con parti in vetro

– non nascondere la chiave di casa all’esterno della casa: i ladri conoscono tutti i trucchi e i nascondigli

– svuotare o far svuotare la cassetta della posta, anche quando si è assenti

– informare i vicini delle assenze programmate

– se vedete persone sconosciute aggirarsi nelle vicinanze della vostra proprietà fate in modo che si sentano osservate e segnalatene subito la presenza telefonando al 113 o al 112

– fate un giro di controllo intorno alla vostra casa per individuare i “punti deboli” immediatamente visibili, come per esempio: serrature standard, ancoraggi a muro deboli, cardini non rinforzati, finestre della cantina senza serrature aggiuntive, grate non bene assicurate al muro, ecc.

– non custodite denaro o oggetti di valore in camera da letto: è il primo posto dove i ladri vanno a cercare

– prendere in considerazione la possibilità di istallare un sistema di teleallarme che può essere collegato con il pronto intervento del 113.

TELEALLARME

Il Teleallarme è un dispositivo ausiliario di collegamento con il pronto intervento del 113.

Il servizio è completamente gratuito e si può richiedere compilando un modulo scaricabile dal sito web della Polizia di Stato al seguente indirizzo: https://www.poliziadistato.it/statics/15/mod90.pdf

Per essere attivato è necessario aver già installato un sistema di antifurto a combinatore telefonico (omologato ai sensi della legge n. 46/90 e del D.M. n. 314/92) che, in caso di allarme, provvederà a chiamare automaticamente tre numeri memorizzati dei soggetti che potrebbero intervenire per la disattivazione in caso di necessità e quello della Polizia di Stato.