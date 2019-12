Diritti Umani e Discorsi d’Odio #ODIARETICOSTA

loading...

NewTuscia – TERNI – Riceviamo e pubblichiamo.

DIRITTI UMANI E DISCORSI D’ODIO

con Carlotta Sami UNHCR, Cathy La Torre #ODIARETICOSTA e Martina Chichi HATE SPEECH Project Officer di AMNESTY International

13 Dicembre ore 17,30 presso la Casa delle Donne (Via Aminale 20/22 – Terni) per la 71ma Giornata dei Diritti Umani.

Un incontro dedicato ai diritti umani e ai discorsi d’odio, quindi a ciò che rivendichiamo e a quello che non vogliamo; e sarà anche l’occasione per raccontare anche quello che facciamo.

Saranno nostre ospiti:

– Carlotta Sami, Portavoce per il Sud Europa dell’UNHCR

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

– Cathy La Torre, Avvocata; Campagna Odiare ti costa

– Martina Chichi, Hate Speech Project Officer di Amnesty International – Italia

URL EVENTO FACEBOOK: https://facebook.com/events/800516290369996/?ti=as

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Il Pettirosso – Terni – in collaborazione con Terni Donne e Amnesty International Terni – per la 71ma Giornata dei Diritti Umani (10.12.1948 / 10.12.2019) ed è realizzata con il contributo dell’Otto per Mille Valdese.