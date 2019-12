Civita Castellana: Comune bandisce gara d’appalto per ludoteca Lilliput

loading...

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il Comune di Civita Castellana , con Delibera di Giunta Comunale n . 227/2019 , ha deciso di procedere all’affidamento del servizio della Ludoteca Comunale “Lilliput”, attraverso una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa .

Lo stanziamento annuo impegnato dall’Ente per il suddetto servizio, ammonta ad euro 16.000,00.

“E’ opportuno evidenziare che la Ludoteca Comunale Lilliput – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Carlo Angeletti – costituisce un luogo importantissimo per la crescita dei bimbi e dei ragazzi , sotto l’aspetto educativo e psico fisico , che tra l’atro permetterà loro di sviluppare la sfera delle loro capacità affettive, comunicative e relazionali ”. Per le informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali in C.so B. Buozzi, 17 tel. 0761/590303

L’Assessore ai Servizi Sociali, Ambiente e Sport

Dott. Carlo Angeletti