Valentano, finanziato dalla regione il progetto “ValenTOWN: Natale con noi”

NewTuscia – VALENTANO – Recentemente la Regione Lazio ha pubblicato la graduatoria di merito per le attività natalizie, il nostro progetto “ValenTOWN: Natale con noi” è stato riconosciuto meritevole di un finanziamento di 5.000€ che abbiamo ascritto a bilancio durante l’ultimo consiglio comunale.

Grazie a Emanuela Zapponi Gioia e Sabrina Radicati per l’impegno profuso in questa attività e per questo ennesimo risultato raggiunto!

A breve il programma di tutte le iniziative previste nei prossimi giorni!

Stefano Bigiotti

Sindaco di Valentano