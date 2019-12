Roma, Primavalle. Maritato – Rocca – Zamparelli (FDI): “Bene targa ricordo fratelli Mattei”

loading...

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Oggi è un giorno importante per la famiglia dei fratelli Stefano e Virgilio Mattei, bruciati vivi nel rogo della loro abitazione appiccato 46 anni fa dai militanti di Potere operaio. Come Fratelli d’Italia, infatti, siamo molto fieri che sia stata apposta una targa in ricordo di quel martirio, di quei tragici fatti che hanno sconvolto la coscienza collettiva. Una iniziativa, quella della targa, promossa da Fdi e condivisa da più parti”.

Così, in un comunicato stampa, il presidente di Assotutela ed esponente Fdi, Michel Emi Maritato, e i dirigenti di Fratelli d’Italia, Federico Rocca e Amedeo Zamparelli.