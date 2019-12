Patria e Religione, inaugurazione della mostra a Viterbo

loading...

NewTuscia – VITERBO – 6 dicembre alle ore 11,30 sarà inaugurata la mostra Patria e Religione – Religiosi e Religiose nella prima guerra mondiale 1915-1918. L’evento è promosso dal Comune di Viterbo – Assessorato alla cultura, in collaborazione con l’Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Museo centrale del Risorgimento. La mostra è allestita negli spazi dell’ex tribunale in piazza Fontana Grande.

Sarà aperta al pubblico fino al prossimo 7 gennaio, con il seguente orario: dalle ore 14 alle ore 18, nei giorni non festivi, e dalle ore 10 alle ore 13 nei festivi, compresi 25, 26 dicembre, 1 e 6 gennaio). L’ingresso è libero. Alla cerimonia di inaugurazione interverranno il sindaco Giovanni Maria Arena e l’assessore alla cultura Marco De Carolis.