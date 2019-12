Palazzo Brugiotti e la Quadreria della Fondazione Carivit

loading...

NewTuscia – VITERBO – Domani, venerdì 6 dicembre 2019, appuntamento a Palazzo Brugiotti per la visita gratuita della Quadreria della Fondazione Carivit. Due le visite: la mattina alle ore 11.00 e il pomeriggio alle ore 17.00, con ritrovo presso il Museo della Ceramica della Tuscia, al piano terra del palazzo.

Una preziosa occasione per conoscere la storia della famiglia Brugiotti e del suo insediamento a Viterbo, e visitare il palazzo costruito in pieno centro storico alla fine del ‘500, per volontà del Cardinale Alessandro Farnese, dopo l’apertura della via Farnesiana (odierna via Cavour). Sarà inoltre possibile visitare la sede della Fondazione Carivit dove è custodita la preziosa collezione d’arte costituita da opere di elevato valore di vari artisti, tra cui alcuni viterbesi, appartenenti a periodi che vanno dal Medioevo all’epoca contemporanea, quali Matteo Giovannetti, Giovanni Francesco Romanelli, Jean-Baptiste Carpeaux e altri.

Si consiglia di effettuare la prenotazione inviando una mail all’indirizzo museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, o telefonando ai numeri 0761 346136, 0761 223674.

E’ possibile lasciare un messaggio nella segreteria telefonica comunicando il numero di telefono a cui essere richiamati.