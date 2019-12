loading...

L’assessore Sberna: “Un’iniziativa rivolta a tutti i bambini della città e alle loro famiglie, con una finalità solidale”. In distribuzione da oggi i biglietti per il film del 7 e dell’8 dicembre

NewTuscia – VITERBO – Magic Cinema. Il Natale all’insegna della solidarietà. Cinque film e otto appuntamenti, di cui sei in città, uno a Grotte Santo Stefano e uno a Bagnaia, dedicati ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 14 anni. Ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo adulto. Nel dettaglio, il 7 e l’8 dicembre, all’interno della ex chiesa Almadiani, verrà proiettato il film A Christmas Carol; il fine settimana successivo, il 14 e 15 dicembre, nello stesso luogo, sarà la volta del film Coco. Il 20 dicembre, all’interno della sala parrocchiale di Grotte Santo Stefano è in programma Gli incredibili 2, il giorno successivo (21 dicembre), nella sala parrocchiale di Bagnaia, verrà proposto Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni; il 28 e il 29 dicembre, di nuovo alla ex chiesa degli Almadiani, il film Mary Poppins returns.

Le proiezioni avranno tutte inizio alle ore 17,30, eccetto quella alla sala parrocchiale di Grotte Santo Stefano che inizierà alle 17. É questo il programma previsto dall’iniziativa organizzata dall’assessorato ai servizi sociali, politiche giovanili e per la famiglia nell’ambito degli eventi natalizi promossi dal Comune di Viterbo. “Abbiamo pensato a un’iniziativa che potesse coinvolgere tutti. Bambini, famiglie, della città e degli ex comuni – ha spiegato l’assessore Sberna -. Al tempo stesso abbiamo voluto che questa iniziativa fosse anche un’occasione per aiutare i bambini meno fortunati. Ogni bambino potrà essere accompagnato alla proiezione da un solo adulto. Questo per favorire la più ampia partecipazione da parte dei più piccoli. È stato possibile organizzare Magic Cinema anche grazie alla collaborazione dell’assessorato alla cultura – ha aggiunto l’assessore Sberna -. Abbiamo puntato nuovamente alla promozione dell’attività sociale delle famiglie, alla loro partecipazione alla vita pubblica”.

“Un pomeriggio di festa per bambini – ha sottolineato il sindaco Giovanni Maria Arena – un’iniziativa che rientra pienamente nel clima natalizio che la nostra città sta vivendo. E sempre in linea con lo spirito natalizio, che dovrebbe vivere in ognuno di noi tutto l’anno, non mancherà un pensiero per chi è meno fortunato. Tutti avranno la possibilità di compiere un piccolo gesto di solidarietà. Un piccolo gesto davvero, che può diventare grande se compiuto con il cuore, da tutti”.

Ogni settimana verranno messi a disposizione cento biglietti gratuiti per gli spettacoli del fine settimana successivo. Ovvero, da oggi sono in distribuzione i biglietti per gli spettacoli del 7 e l’8 dicembre. Da martedì 10 dicembre, quelli del weekend successivo, da martedì 17 dicembre quelli degli appuntamenti del 20 e 21, e a seguire, quelli per le ultime due proiezioni.

I biglietti sono in distribuzione all’ufficio turistico alla Pensilina in piazza Martiri d’Ungheria (Sacrario), dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, secondo il criterio sopra illustrato.

Questi appuntamenti andranno a sostenere l’attività portata avanti dall’emporio solidale I Care di Santa Barbara. Per un Natale all’insegna della solidarietà e dell’inclusione, tutti i bambini, se vorranno, potranno portare un piccolo dono da consegnare all’ingresso del luogo che ospiterà la proiezione. Tutti i doni verranno destinati all’emporio solidale. Si raccolgono pannolini, shampoo o bagnoschiuma per bambini, salviette umidificate, succhi di frutta, merendine, omogeneizzati alla frutta, pastina per neonati.