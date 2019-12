loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo.

Il Bosco del Sasseto, definito dal National Geographic

“il bosco di Biancaneve”, apre a famiglie e bambini con

IL BOSCO INCANTATO

lo spettacolo scritto e diretto da Francesco Cerra

Elfi, Fate, Re e Streghe in Alta Tuscia

Domenica 8 dicembre e tutte le successive domeniche fino al 5 gennaio.

Definito dal National Geographic “il bosco di Biancaneve”e già scenografia di Garrone in Il racconto dei racconti, il suggestivo Bosco del Sasseto di Torre Alfina – Acquapendente (VT), con i suoi imponenti tronchi secolari, torna protagonista di una nuova incursione artistica e teatrale che lo farà animare di elfi, fate, re e stre-ghe.

A partire dalla storia, vera, del Marchese Cahen che volle mantenere l’animo di quest’area verde, unica nel suo genere, non addomesticandola in parco ma man-tenendola bosco a tutti gli effetti, il Comune di Acquapendente (VT) domenica 8 dicembre propone Il Bosco Incantato: rappresentazione itinerante, divertente e al tempo stesso visionaria, destinata a coinvolgere le famiglie in un gioco artisti-co sulle orme del’elfo Alfin.

Uno spettacolo che si fa esperienza sensoriale attraverso una storia dai risvolti etici e naturalistici, una storia “green” nata per far conoscere ai bambini il patrimonio storico e ambientale della Tuscia e il Bosco del Sasseto, luogo dal fascino unico e antico, una foresta vetusta a pochi chilometri da Roma.

Con il suo flauto, l’elfo Alfin – tra sentieri dove convivono il faggio, l’olmo, il leccio e l’albero della manna, insieme ad altre 30 specie di alberi incastonati fra i mas-si monolitici ricoperti di muschio – guida i piccoli spettatori alla scoperta delle bellezze del bosco e della storia di un misterioso re, innamorato di una fata e vitti-ma dei malefici di una strega. Il racconto prende le mosse dalla storia del Mar-chese Edoardo Cahen, che acquisì la proprietà di Torre Alfina alla fine dell’800.

Scrigno di biodiversità di flora e fauna, il Bosco del Sasseto è un gioiello da pre-servare e tramandare, posto nel territorio di Acquapendente, nell’Alta Tuscia viter-bese, attiguo al borgo di Torre Alfina, la cui storia è un tutt’uno con quella del ca-stello medioevale che domina l’intera vallata. Lo stesso castello, così come il sugge-stivo Museo del Fiore, sono visitabili tutti i fine settimana (info sul portale https://www.acquapendente.online/

In una località dove si respira l’aurea magica di natura e storia, patrimonio da va-lorizzare e far conoscere a tutti, Il Bosco Incantato diventa una visita teatralizzata a tutti gli effetti, un esempio virtuoso di valorizzazione del territorio, in grado di co-niugare due anime dell’intrattenimento culturale: quella legata al racconto di un luogo esplorandone gli aspetti storico-culturali e quella dell’arte performativa “in-castonata” in scenografie naturali intatte e di rara bellezza.

Per la realizzazione del progetto, il Comune di Acquapendente (VT) si è avvalso della collaborazione di PromoTuscia, Incoming Tour Operator di Viterbo attiva nell’ambito del marketing territoriale della Tuscia da 25 anni. PromoTuscia ha progettato assieme al Comune questa formula di evento che verrà proposto an-che per il 2020 e calendarizzato in numerose domeniche e festivi durante l’arco dell’anno. In abbinamento allo spettacolo, inoltre, PromoTuscia suggerisce idee per vivere al meglio l’esperienza ad Acquapendente, proponendo percorsi eno-gastronomici, con la possibilità di pernottamento.

COSTO PASSEGGIATA:

• €10 a partecipante adulto, comprensivo di biglietto di ingresso al Bosco del Sasseto per l’evento non sarà applicata la gratuità per i residenti

• €8 per bambini e ragazzi tra 5-12 anni, comprensivo di biglietto di ingresso al Bosco del Sasseto (€6 dal 2° figlio)

• gratuito per bambini tra 0-4 anni

I costi sono comprensivi di:

• Visita guidata teatralizzata come da programma

• Biglietto di ingresso al Bosco Sasseto

COME PRENOTARE E AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI

Prenotazione entro e non oltre ogni venerdì

Coop. L’Ape Regina al numero 0763 730065, oppure whatsapp 388 8568841, oppure scrivere una mail ad eventi@laperegina.it

Biglietteria Bosco del Sasseto al numero 0763-719206 oppure scrivere a boscodelsasseto@comuneacquapendente.it

NOTE

• Per la visita in questo ambiente naturale è obbligatorio un ABBIGLIAMENTO IDO-NEO e CALZATURE CHIUSE E ANTISCIVOLO. Gli operatori potranno impedire l’accesso in caso di calzature non idonee.

• Accesso non adatto a passeggini e a persone con difficoltà motorie

• In caso di CONDIZIONI METEO AVVERSE, l’accesso al Bosco potrà ESSERE INTERDETTO, per garantire la sicurezza dei visitatori. In tal caso i prenotati verranno avvisati entro le ore 18.00 del giorno precedente.

• L’evento si attiverà per un minimo di 10 e un massimo di 30 iscritti.

• Le attività prevedono una preparazione escursionistica medio-bassa, sono adatte a bambini di almeno 6 anni, non a passeggini.

Domenica 8 dicembre e tutte le successive domeniche fino al 5 gennaio