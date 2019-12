L’Under 15 regionale Etruria calcio verso l’obiettivo salvezza

loading...

NewTuscia – BOLSENA – L’Under 15 regionale Etruria calcio guadagna spazio verso l’obiettivo salvezza anticipata: da + 2 a +3 il vantaggio sul quart’ultimo posto.

Questo in pillole il Mercoledì calcistico perfetto dei ragazzi allenati dal binomio Tecnico Luca Fortuni-Federico Burla. Che in una gara valida come recupero della settima giornata del Girone A violano per 1-0 il terreno di gioco del Dabliu New Team SSDARL grazie ad una rete di Domenico Bartolaccini.

Grazie a questa vittoria l’undici si posiziona al decimo posto in classifica (11 punti in 9 gare frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Con statistiche secondarie che, onestamente, devono essere migliorate ed al più presto: 13 reti realizzate e 21 subite per un saldo negativo di -9.