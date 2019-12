Precisazione dell’Amministrazione Comunale di Orvieto circa l’annullamento della manifestazione Orvieto Tango Festival da parte degli organizzatori

loading...

NewTuscia – ORVIETO – In merito alle dichiarazioni degli organizzatori della manifestazione Orvieto Tango Festival, l’Amministrazione Comunale di Orvieto precisa quanto segue:

“Con la delibera numero 248 del 6 novembre scorso è stata avviata la procedura di revoca della concessione del teatro Mancinelli all’associazione TeMa ma ad oggi, dopo due tentativi esperiti nei giorni scorsi, l’Amministrazione non è ancora rientrata in possesso della struttura.

Alla luce di questo, l’interlocutore degli organizzatori dell’Orvieto Tango Festival era e resta l’associazione TeMa.

Tale manifestazione rientra infatti, insieme ad altre iniziative, negli impegni che l’associazione TeMa aveva direttamente assunto e spiace constatare come vengano ricondotte in capo all’amministrazione responsabilità che contrattualmente le sono estranee.

E’ pertanto falso che il Comune abbia negato l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

E’ vero invece che questa Amministrazione si è prodigata per trovare altre

soluzioni alternative, come peraltro avvenuto nel caso di recenti eventi. Il Palazzo del Capitano del Popolo, cui fanno cenno gli stessi organizzatori dell’Orvieto Tango Festival, ha assicurato di avere dato da diverso tempo piena disponibilità ad ospitare l’evento, preventivando i costi della sala Expo distintamente con e senza riscaldamento.

Questa situazione era stata illustrata agli stessi organizzatori dell’Orvieto Tango Festival le cui dichiarazioni appaiono quindi inopportune e lesive del lavoro che sta svolgendo l’Amministrazione Comunale in una situazione complicata.

L’Amministrazione Comunale sta già predisponendo le migliori soluzioni operative necessarie per garantire tutti gli importanti eventi in programma nel mese di dicembre al teatro Mancinelli.

Quanto accaduto rafforza la convinzione dell’Amministrazione Comunale che ha inteso procedere alla revoca immediata della concessione all’associazione TeMa con l’esigenza di riprendere e gestire direttamente la struttura per garantire il regolare svolgimento degli eventi culturali della Città nella consapevolezza che l’associazione, ad oggi, non è più nelle condizioni di garantire la gestione del teatro.

Invitiamo dunque il CdA dell’Associazione TeMa ad adempiere a quanto previsto nella delibera per consentire il corretto svolgimento delle manifestazioni ed eventi in programma in uno spirito di collaborazione nell’esclusivo interesse della città”.