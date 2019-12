Incendio in un appartamento a Faleria: in salvo tante persone per prontezza dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco

loading...

NewTuscia – FALERIA – Durante la notte di ieri, a Faleria, è andato a fuoco improvvisamente un appartamento ed i carabinieri della stazione di servizio di pattuglia in quella zona sono stati allertati dalle grida di aiuto.

Immediatamente sono intervenuti dopo avere avvisato la centrale operativa per attivare i Vigili del fuoco, ma visto che la situazione poteva precipitare, con l’ ausilio di una scala sono entrati nella palazzina insieme al comandante di stazione nel frattempo attivato, ed hanno iniziato a mettere in salvo gli occupanti, trovati già in condizioni critiche per crisi respiratorie, già riversi a terra e comunque intossicati.

Successivamente con l’ arrivo dei Vigili del fuoco e delle ambulanze è stata resa inagibile la palazzina e sono state prestate le cure alle persone tratte in salvo dai carabinieri e portate in ospedale per le cure.