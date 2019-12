Ferentillo, nuova attività apre nel Centro Storico

loading...

NewTuscia – FERENTILLO – Si terrà Giovedì 5 Dicembre, dalle ore 17:00, la festa d’inaugurazione della nuova attività Pasta all’Uovo – Rosticceria “Morenacchia la Cornacchia” a Ferentillo in Via della Vittoria 89. Un apertura che ridà al centro storico di Ferentillo nuove prospettive vista la carenza di attività proprio in questa zona del paese. Negli anni passati infatti sono molte le attività che si sono ritirate dal mercato, situazione che si ripete purtroppo ogni giorno in tutti i paesi della Valnerina e dell’Italia in generale.

“Con questa nuova attività – ci racconta il titolare Umberto Trotti – voglio ridare vita al mio paese, soprattuto nella via centrale, dove un tempo c’erano decine di negozi. Siamo emozionatissimi e non vediamo l’ora che arrivi giovedi per veder questo progetto prendere vita nel ricordo di mamma Morenacchia”.

Per l’inaugurazione assaggi gratuiti e sfiziosi di tutti i prodotti che verranno preparati quotidianamente come vari tipo di arrosti, pesce, frittura, cacciagione, sughi tipici, pasta all’uovo e in particolare la ricetta speciale della pasta alla melangola!

Così il titolare della Pasta all’Uovo – Rosticceria “Morenacchia la Cornachia” e la sua famiglia invitano i loro clienti: “Vi aspettiamo per mostrarvi il risultato di tanto impegno e per farvi vivere un’esperienza gustativa coi fiocchi”.