Federica Montefusco e Gianluca Lucidi: di Viterbo e Ronciglione Miss e Mister Tuscia 2019

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Federica Montefusco e Gianluca Lucidi sono Miss e Mister Tuscia 2019 al ristorante-discoteca La Rondinella di Montefiascone. Anche quest’anno uno dei concorsi storici della bellezza made in Tuscia ha decretato il nome della più bella del reame e, com’è consuetudine dalle ultime edizioni, anche del ragazzo più bello.

Hanno presentato la serata Donatella Fazzari, titolare del concorso Miss e Mister Tuscia ed Enrico Conti.

Federica Montefusco ha 24 anni ed è nata a Roma ma vive a Viterbo. Lavora come commessa in un negozio d’abbigliamento per bambini e non è fidanzata. Le piace leggere e vedere su Netflix film thriller e carattere psicologico. “Mi piacciono gli animali – dice Federica – avendo un coniglio e due cani. Un mio sogno è quello di fare, un giorno, la scrittrice di testi horror e thriller. Ho deciso di partecipare a Miss Tuscia per mettermi alla prova visto che sono molto timida: credo che la vittoria sia davvero un risultato favoloso. Amo viaggiare e, in particolare, adoro la Scozia e l’Irlanda. Il mio attore preferito è Benedict Cumberbatch, che interpreta magistralmente il Dottor Stephen Strange”.

Gianluca Lucidi, 25 anni di Ronciglione, ha già esperienza come modello. Ha vinto già i titoli di Mister Ricci Sposo 2018 e Mister Vico 2019: la vittoria a Mister Tuscia lo consacra come uno dei modelli più belli della provincia di Viterbo. “Sono felice di avere vinto perché già nel 2018 ci avevo provato. Sfilo per hobby – dice Gianluca – ma mi piacerebbe entrare nel mondo dello spettacolo e della moda. Amo il cinema e sarebbe una mia aspirazione riuscire a diventare una figurazione in qualche film importante. Pratico nuoto a livello agonistico da quando avevo appena due anni: il tutto nacque dalla mia voglia di fugare la paura per l’acqua. Tifo per la Lazio e non sono fidanzato. La musica che preferisco è quella dance perché mi rilassa”.

Dietro Miss Tuscia Federica Montefusco si sono piazzate Valentina Marrocco e Cristal Sambin; tra gli uomini piazza d’onore per Massimo Vittori, secondo, seguito da Andrea Lucidi e Giuseppe Santoro.

Hanno sfilato fuori concorso Aurora ed Ambra Bizzarri, Sharon Fanelli e Viola Montefusco e Simona Pirozzi.

Donatella Fazzari, responsabile del concorso di Miss e Mister Tuscia, ha portato in scena uno spettacolo riuscito perché completo. Le uscite sono state con i vestiti eleganti e da sposa di Mara Spose Atelier di Tarquinia e con le creazioni rinascimentali dei nobili del tempo a cura di Carla. L’intrattenimento artistico è stato curato dall’attore teatrale e regista Emanuele Gambetti.

La giuria era formata da Miss Tuscia 2018 Eva Shostak dalla stilista Alessandra Maria De Bellis, dal giornalista Gaetano Alaimo, dall’impiegato Leonardo Menicacci e da Antonella Fabros, receptionist.

Fotografi Mauro e Federica Paoloni, Nicolay Ivanov.