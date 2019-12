Battistoni (FI): “No alla Sugar tax, governo come Sheriffo di Nottingham”

loading...

NewTuscia – ROMA – Questa mattina ho partecipato convintamente alla manifestazione in piazza Montecitorio per dire no alla Sugar tax.

Sono tendenzialmente contro l’aumento indiscriminato delle tasse , e dunque di tutti quei governi che ne fanno anche uno slogan, come quello attuale. Ma la tassa sulle bevande zuccherate è vera mente qualcosa che grida vendetta e per la quale dovremmo tutti indignarci.

Da un lato è una tassa che peserà sul consumatore in maniera spropositata, si parla addirittura di un 28% in più a prodotto.

Dall’altro la filiera vede l’aggravio anche nell’utilizzo della plastica, tassata anch’essa.

Dunque, il settore è decisamente sotto attacco e su più fronti.

Commenta così in Senatore Francesco Battistoni, responsabile nazionale agricoltura di Forza Italia durante la manifestazione contro la Sugar Tax, che prosegue “La questione non è di poco conto perché i numeri sono chiari a tutti ormai: -10% di contrazione sulle vendite, un aggravio di costi per le aziende e circa 5000 occupati a rischio.

Peraltro stiamo assistendo in queste settimane ad una serie di falsità che rischiano di mettere in cattiva luce un comparto produttivo che fa parte della nostra tipicità e della nostra del made in Italy. Si deve considerare che negli ultimi 10 anni, in accordo con il ministero della salute, il settore ha già tagliato lo zucchero del 20% e aumentato del 41% le bevande senza zucchero e calorie”.

“Il governo – conclude il senatore di Forza Italia – se la sta prendendo con la categoria sbagliata. Capisco la necessità di trovare soldi e risorse, ma il bersaglio è completamente errato.

Mi sembra tanto che il governo stia giocando a fare lo sceriffo di Nottingham, ruba ai poveri per dare ai ricchi”.