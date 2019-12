A San Lorenzo Nuovo partono i festeggiamenti del periodo natalizio

loading...

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Domenica 8 dicembre, con l’accensione dell’albero di Natale – quest’anno eccezionalmente ricollocato al centro della Piazza – e delle luminarie, inizieranno i festeggiamenti per il Santo Natale e per le ricorrenze di Fine anno.

I festeggiamenti sono ricompresi all’interno di un progetto denominato “Non si era mai vista uNA..TALE MERAVIGLIA”; il progetto ha ottenuto un contributo di 5000 Euro dalla Regione Lazio che lo ha inserito nell’ambito de “Le Feste delle Meraviglie”.

Pensiamo di aver allestito un programma valido che unisce tematiche e tradizioni natalizie ad eventi più di carattere culturale e sociale – dice il Sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini – ma che soprattutto possa essere di aiuto alla popolazione per trascorrere un mese in pace, letizia e serenità. Ci sarà spazio per tutti. A tal proposito ringrazio i miei collaboratori per l’impegno profuso e le tante associazioni locali per il contributo fornito.

Non si era mai vista uNA..TALE MERAVIGLIA” è infatti organizzato dal Comune di San Lorenzo Nuovo in collaborazione con tante altre realtà del territorio, in particolare con la Parrocchia di San Lorenzo Martire, l’Associazione Pro San Lorenzo, l’Associazione Pro Loco, la Scuola dell’Infanzia, il Coro Polifonico Maria Santa Rosiello.

Di seguito il calendario completo del programma “Non si era mai vista uNA..TALE MERAVIGLIA:

08.12.2019: ore 18.00 Piazza Europa: Accensione dell’albero e delle luminarie, caldarroste e cioccolata calda; a seguire: Concerto di apertura del Natale con il gruppo Martedì Gospel di Vejano

14.12.2019: ore 17.00 Sala Consiliare: Festeggiamo i laureati del 2019 e Consegna Borse di studio A.S. 2018/2019

19.12.2019: ore 16.45 Chiesa del Convento: Recita scuola dell’Infanzia di San Lorenzo Nuovo “..e volano, volano via”

21.12.2019: ore 17.00 Piazza Europa: Inaugurazione Casa di Babbo Natale con la street band Taka Band

22 e 23.12.2019 Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 la Casa di babbo Natale sarà aperta al pubblico

23.12.2019: ore 11.00. Sala Consiliare: Tradizionale Scambio degli Auguri

24.12.2019: Piazza Europa: Inaugurazione Mostra dei Presepi (orari 09.00-19.00 tutti i giorni fino al 6 gennaio)

ore 11.00 Piazza Europa: Benvenuto Babbo Natale – Babbo Natale riceve i bambini in piazza e consegna regali ai bambini. Giochi per bambini ed intrattenimenti vari

25.12.2019: ore 00.45 Piazza Europa: (al termine della Messa di mezzanotte) cioccolata calda e vin brulè

25.12.2019: ore 18.00 (Al termine della Santa Messa) Piazza del Pergolino: Presepe Vivente. La nascita.

27.12.2019: ore 18.00 Sala Consiliare: Celebriamo i maggiorenni di San Lorenzo Nuovo.

28.12.2019: ore 17.00 Sala Consiliare: Cerimonia di benvenuto ai nati nel 2019

29.12.2019: ore 18.00 Chiesa del Convento: 6^ edizione Rassegna Corale si fa Natale a cura del Coro Polifonico Maria Santa Rosiello

01.01.2020: ore 12.30 Sala Consiliare: Brindiamo al nuovo anno

05.01.2020: ore 20.30 Palazzetto dello Sport: Aspettando la Befana, Tombola, giochi e divertimento

06.01.2020: ore 18.00 (Al termine della Santa Messa) Piazza del Pergolino: Presepe Vivente. Arrivano i Re Magi.

ore 19.00 Piazza Europa: Spegniamo uNA..TALE MERAVIGLIA.