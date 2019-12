Serie D e giovanili, tutte vincenti le formazioni tuscanesi

loading...

NewTuscia – TUSCANIA – En-plein delle formazioni Tuscania Volley impegnate nel week-end. Dopo il netto 0/3 ottenuto dai ragazzi di Victor Perez Moreno mercoledì scorso sul campo del Volley Anguillara nell’Under 18 maschile provinciale (14/25, 12/25 e 14/25), un altro successo per i colori bianco azzurri arriva anche nell’Under 14 maschile in casa del Volley Club Orte. Capitan Grussu e compagni si impongono abbastanza agevolmente 0/3 (14/25, 19/25 e 12/25).

La scia positiva continua domenica con la Serie D che al PalaLuiss di Roma si impone al tie-break sugli universitari 2/3 (25/20, 22/25, 18/25, 25/20 e 13/15). Grazie a questo successo, capitan Rocchi e compagni si insediano al decimo posto in classifica con 9 punti, uno in meno di Volleyball Santa Monica attesa sabato alle 18 al Palazzetto dell’Olivo.

Ancora una vittoria in trasferta, sempre domenica, a Viterbo dove le ragazze di Giuseppe Ruggiero si impongono 1/3 nella gara d’esordio dell’Under 14 girone B su Vbc Viterbo. Questi i parziali 25/18, 18/25, 12/25 e 19/25.

Infine, altro bel successo nel pomeriggio a Montalto di Castro nella girone A della Seconda Divisione femminile. Capitan Pacini e compagne si impongono 0/3 nella gara d’esordio su Montalto Volley (20/25, 15/25 e 21/25).

Giancarlo Guerra