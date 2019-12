Nevi, Battistoni (Forza Italia): “Sui Dazi Usa Governo nasconde polvere sotto tappeto. Made in Italy abbandonato”

loading...

NewTuscia – “I dazi Usa, come segnala l’analisi della Coldiretti sugli effetti dell’aumento delle tariffe applicate ad alcuni dei più conosciuti prodotti alimentari italiani, rischiano di compromettere il lavoro che molte aziende italiane hanno costruito in una vita, ed il Governo sembra essere sparito”.

È questa l’accusa dei due capigruppo di Forza Italia delle commissioni parlamentari agricoltura di Camera e Senato, l’on. Raffaele Nevi ed il sen. Francesco Battistoni.

“Sono passati diversi mesi da quando è stata ufficializzata la politica sui dazi americani e da quel giorno l’esecutivo ha completamente messo la polvere sotto il tappeto, facendo perdere le proprie tracce – continuano i parlamentari di Forza Italia -. Nessun aiuto a quelle imprese che sono colpite dalla tassazione, nessuna strategia di marketing a sostegno del Made In Italy in nessuno Stato americano e soprattutto nessuna azione verso Bruxelles per la rinegoziazione dei dazi. Niente di ciò che gli agricoltori e le aziende della filiera agroalimentare chiedevano è stato messo in campo da Palazzo Chigi. Il tutto a vantaggio di quei falsi alimentari che potrebbero invadere il mercato e guadagnare posizioni commerciali a discapito dei nostri marchi.”

“L’agricoltura – concludono – è un settore trascurato dalla maggioranza giallorossa, lo dimostrano i tanti temi lasciati appesi senza risposte. In questo caso però la beffa è doppia perchè sui dazi Usa il comparto agricolo sta pagando una colpa non sua”.

on. Raffaele Nevi,

sen. Francesco Battistoni.