Internet delle cose (IoT) e Smart manufacturing: tra innovazione, competitività e impresa

NewTuscia – VITERBO – “IL FUTURO E’ ADESSO: IoT e Smart manufacturing tra innovazione, competitività e impresa” è il titolo del nuovo appuntamento con il TèDigitale, il workshop organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo rivolto a imprenditori e professionisti

Il seminario si terrà giovedì 5 Dicembre a partire dalle ore 15 nella sede dell’Ente camerale in via Fratelli Rosselli n. 4 a Viterbo.

L’Internet of Things (IoT) sta passando dall’essere una soluzione tecnologica a essere un fattore chiave per la trasformazione digitale del business delle imprese italiane. Il sistema industria è ormai indirizzato verso modelli più dinamici e veloci. Una trasformazione interna, che nasce dall’esigenza di ridurre i costi aziendali, efficientare i processi produttivi e utilizzare al meglio le risorse umane. Tutto oggi può essere monitorato e ottimizzato, valorizzando i punti di forza e aiutando gli attori decisionali in manovre correttive dove si individuino inefficienze.

Nel corso dell’incontro, dedicato agli imprenditori e ai manager delle aziende manifatturiere, verranno approfonditi questi temi con un focus su casi studio di aziende che hanno già digitalizzato, sfruttando gli incentivi Impresa 4.0, mettendo in luce i vantaggi ottenuti.

Il workshop sarà condotto da Francesca Palomba, EcoStruxure Technology Advisor Sales di Schneider Electric e digital mentor del PID Viterbo

Schneider Electric è lo specialista globale nella gestione dell’energia e dell’automazione, con attività in oltre 100 paesi di tutto il mondo, 144 000 dipendenti e un fatturato di oltre 25 miliardi di euro nel 2018. Offre soluzioni integrate per diversi segmenti di mercato, occupando una posizione di leadership nei settori energia e infrastrutture, processi industriali, building automation e data center. La piattaforma di Schneider Electric è abilitata per tecnologie IoT, consente di collegare, raccogliere, analizzare e intervenire sui dati in tempo reale.

I TèDigitale sono incontri periodici con esperti del settore rivolti a imprese, professionisti, funzionari pubblici e studenti su innovazione digitale, agenda digitale e impresa 4.0 finalizzati a far crescere la consapevolezza sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici per elevare la competitività e la semplificazione, ma anche sui rischi connessi al suo non corretto utilizzo.

La partecipazione all’incontro è gratuita. Per motivi organizzativi si prega di confermare la partecipazione inviare mail a: pid@vt.camcom.it

Per ulteriori informazioni: Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo, tel. 0761.234482 – 0761.234469 – 0761-234473 / pid@vt.camcom.it / www.vt.camcom.it.