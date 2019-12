Corchiano, Il Maestro Nicola Piovani in visita alla Scuola media Carlo Urbani ad indirizzo musicale

loading...

NewTuscia – CORCHIANO – Riceviamo e pubblichiamo. Fantastica lezione di musica nella nostra scuola media Carlo Urbani, con un insegnante di eccezione, il Maestro Nicola Piovani.

Una gradita visita che i ragazzi e le ragazze ad indirizzo musicale, hanno vissuto con grande entusiasmo ed emozione.

Il Maestro Piovani è stato accolto daIla piccola orchestra degli alunni ed ex alunni della Carlo Urbani, diretta splendidamente dalla Prof. Amabile Mantrici, con la collaborazione dei Prof. Fabrizio Paoletti e Andrea Mercati, che hanno dedicato al Maestro una emozionante interpretazione della colonna sonora del film “La vita è bella”, vincitrice del Premio Oscar.

Il Maestro, complimentandosi con i ragazzi per la calorosa accoglienza, ha offerto loro una straordinaria lezione di musica, facendoli riflettere sul senso profondo che la musica ha nella vita di ogni persona, sulla sua capacità di arrivare alle emozioni più profonde dell’anima e riprendendo una frase che Fellini gli disse “La musica è pericolosa”, che poi è diventata il titolo del suo ultimo libro e del suo spettacolo, ha parlato della capacità della musica di esprimere “ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere”; si è soffermato a raccontare aneddoti personali sulle sue composizioni e interpretato magistralmente al pianoforte alcuni brani del suo vasto repertorio.

Al termine della lezione tutti i ragazzi della Carlo Urbani, diretti dalla Prof. Eleonora Ruggeri, lo hanno salutato con una selezione di brani bellissimi alle diamoniche.

Una giornata importante per la nostra scuola ma soprattutto per i nostri ragazzi, una giornata che rimarrà per sempre nei loro ricordi.

Vogliamo fortemente ringraziare il Maestro Nicola Piovani per questo regalo e per la sua continua vicinanza a Corchiano. Un sentito ringraziamento anche alla Dirigente Scolastica Angela De Angelis e a tutto il corpo docente per il loro straordinario entusiasmo e la grandissima professionalità.

L’Amministrazione Comunale