Al Teatro Bianconi si cerca Babbo Natale con la stagione Junior

Secondo appuntamento del cartellone dedicato ai bambini e ai ragazzi all’insegna dello spirito natalizio

NewTuscia – CARBOGNANO – Carbognano, 1 dicembre 2019: La stagione Junior del Teatro Bianconi di Carbognano propone domenica 8 dicembre alle 16.00 e in replica alle 18.00 uno spettacolo all’insegna del più puro spirito natalizio: ALLA RICERCA DI BABBO NATALE di Tiko Rossi Vairo che ne firma anche la regia. Sul palco Francesca Baragli, Giancarlo Porcari, Claudio Vanni, Christian Galizia e lo stesso Tiko Rossi Vairo.

Babbo Natale è scomparso! Forse è stato addirittura rapito, e il Natale è alle porte! E quel che è peggio, è che le Creature Nascoste, da sempre tenute a bada dalla presenza di Santa Klaus, ora sono libere di scorrazzare per tutto il Polo Nord e creare scompiglio! Toccherà ai fedeli folletti Flaffo e Stella l’arduo compito di ritrovare il loro Maestro in tempo per la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo e ciò li porterà ad intraprendere un lungo viaggio fino alle Terre Buie, regno del Signore Oscuro! Una nuova ed originale avventura che riaccenderà in tutti gli spettatori (grandi e piccoli) il vero significato dello Spirito del Natale!.

La Stagione Junior, organizzata anche quest’anno con il contributo fondamentale del Comune di Carbognano, ha riscosso un immediato successo fin dalla sua presentazione e per il secondo appuntamento in cartellone, considerato il rapido esaurirsi dei biglietti, la Direzione del Bianconi ha già raddoppiato le repliche.

Per informazioni e prenotazioni basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098