Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta in tre gare ufficiali per il calcio aquesiano

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo

Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta in tre gare ufficiali non garantiscono al calcio aquesiano una pienissima sufficienza nel primo week-end di Dicembre. Nel Girone A Campionato di Promzione, la Polisportiva Vigor Acquapedente del Tecnico Davide De Paolis supera a domicilio per 5-0 l’ASD Monte Mario (poker reti Ayoub Zhar e rete singola Francois Kabangu). Domenica 8 Dicembre alle ore 14.30 trasferta allo Stadio “Alberto Martelli” di Montalto di Castro (erba) per affrontare una ASD uscita imbattuta (0-0) dal terreno di gioco dell’ASD Grifone Gialloverde.

Nel Girone A Campionato regionale di Seconda Categoria la Virtus Acquapendente del binomio tecnico Alessandro Tomassetti-Angelo Pagliacci impatta per 0-0 sul terreno dell’ADC Grotte di Castro. Sabato 7 Dicembre alle ore 14.30 ritorno sul manto amico del “Dario Dante Vitali” per affrontare una FCD Virtus Monte Romano superata a domicilio per 2-1 dall’ASD Cellere. Nello stesso raggruppamento, la ASSD Torrese del Tecnico Alessandro Manucci viene superata a domicilio per 4-0 dall’ASD Pro Alba Canino. Sabato 7 Dicembre alle ore 14.30 prevista trasferta allo Stadio Comunale di Cellere (erba).

GIORDANO SUGARONI