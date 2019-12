Unitus. Il pianista Stefano Bigoni terrà il concerto del del 7 dicembre

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

XV Stagione concertistica pubblica

Anno Accademico 2019-2020

Auditorium di S. Maria in Gradi

Via Sabotino, 20, 01100 Viterbo

Fondatore e Direttore artistico: Franco Carlo Ricci

Sabato, 7 dicembre 2019, ore 18

Pianista

Stefano Bigoni

Wolfgang A. Mozart

(Salisburgo, 1756-Vienna, 1791)

Sonata in fa magg. K.V. 332

(Allegro, Adagio, Allegro assai)

Ludwig van Beethoven

(Bonn, 1770-Vienna, 1827)

Rondò quasi un capriccio, all’ungherese in sol magg. Op. 129

Carl Maria von Weber

(Eutin, 1786-Londra, 1826)

Polacca brillante in mi magg. op. 72 “l’Hilarité”

Nino Rota

(Milano, 1911-Roma, 1979)

(Nel 40° anniversario della morte)

7 pezzi difficili per bambini

Salti e giochi; Grillo notturno; Capriccio; Cantilena; Le scalette;Puccettino nella giungla; L’acrobata

15 preludi (1964)

n. 1 in do min.; n. 2 in do min.; n. 3 in do magg.; n. 4 in mi min.; n. 5 in sol magg.; 6 in la min.; n. 7 in sol magg.; n. 8 in do min.; n. 9 in sol min.; n° 10 in sol magg.; 11 in re min.; n. 12 in si b magg.; n. 13 in re min.; n. 14 in fa min.; n. 15 in mi b magg.

Biglietti: intero 9 euro

(Ridotto 5 euro per Personale docente e non docente delle Università.

Studenti delle Università, dei Conservatori e delle Scuole secondarie)

La biglietteria è aperta dalle ore 16.

L’accesso è da Via Sabotino 20 (ampio parcheggio interno)

Info: Francesco Della Rosa. Tel. 0761.357.937; 348.793.1782. E-mail: delrosa@unitus.it

Stefano Bigoni

Stefano Bigoni si è formato alle scuole pianistiche dei maestri Gioiella Giannoni e Vincenzo

Audino diplomandosi al Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia con il massimo dei voti.

Ha completato la sua formazione musicale con lo studio della composizione e strumentazione per banda diplomandosi presso il Conservatorio “A. Casella” de l’Aquila, sotto la guida del M° Piero Luigi Zangelmi. Successivamente ha seguito master class e corsi di perfezionamento con i maestri: Michele Campanella, Bruno Canino, Vincenzo Audino, Lazar Berman, Sergio Perticaroli e Marcello Abbado.

Premiato in numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali (C. Soliva di Casale Monferrato, Max Lider di Motta S. Anastasia, Pietro Napoli di Livorno, Sannicandro Garganico, A.Gi.Mus. di Viterbo, Città di Ortona, Lido di Camaiore, Città di Aqui Terme, Casarza Ligure, Uliveto Terme “Premio S. Rachmaninov”, F. Chopin di Roma).

Nel 1993 ha vinto il concorso a cattedra per l’insegnamento nei Conservatori bandito dal Ministero della Pubblica Istruzione. Sono al suo attivo varie incisioni discografiche, radiofoniche e televisive, sue registrazioni sono state trasmesse da Radio Classica Milano, Radio Vaticana, Rai Radio 3 e Radio Svizzera Italiana (RSI).

Ha effettuato varie produzioni per Musicisti Associati Produzioni M.a.p. su etichetta Lira Classica Milano.

Nel 2012 ha registrato un CD per la rivista musicale nazionale “Suonare New” con musiche di: Mozart, Clementi, Weber, Chopin, Zangelmi e Margola.

Ha registrato il volume 8 della collana Piano Works di Francesco Marino.

Recensioni sono state pubblicate sui quotidiani: Il Tempo, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, Il Centro, Il Mattino, Il Tirreno, La Nazione, La Nuova Sardegna.. e riviste musicali quali: Orfeo nella Rete, Musica e Scuola, Suonare New….).

Il suo repertorio spazia dal periodo barocco alla musica contemporanea con particolare interesse per il ‘900. Ha tenuto vari recital monografici e a tema su: Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Liszt, il Settecento viennese e il Novecento russo, francese e italiano.

Dedicatario ed esecutore in prima assoluta di composizioni scritte da Luciana Bigazzi, Piero Luigi Zangelmi, Massimo Colombo, Giuseppe Cangini e Donato Russo. Ha trascritto ed elaborato per pianoforte la sonata per violino solo di J.S.Bach B.W.V. 1001 e il Volo del Calabrone di N. Rimsky-Korsakov.

Dal 2009 è socio ordinario del Progetto C.O.M.I. (consorzio operatori musicali italiani) con sede a Milano. Svolge intensa attività concertistica come solista e in varie formazioni cameristiche invitato da importanti associazioni musicali italiane ed estere. E’ stato membro di giuria in concorsi pianistici nazionali ed internazionali e accompagnatore pianistico ufficiale di vari concorsi musicali e corsi di perfezionamento tenuti da musicisti di fama internazionale.

Ha insegnato pratica e lettura pianistica presso i seguenti conservatori: “N. Rota” di Monopoli (Ba), “Vecchi-Tonelli” di Modena, “U. Giordano” di Foggia sezione di Rodi Garganico, “N. Sala” di Benevento, “L. Canepa” di Sassari.

Attualmente è titolare di cattedra presso il conservatorio “L. Perosi” di Campobasso.

Ha collaborato con l’Accademia di Pitigliano e “G.B.Viotti” di Grosseto.

Considera l’attività didattica strettamente complementare alla viva esperienza concertistica.

www.stefanobigoni.it