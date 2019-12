Un pareggio e due sconfitte in tre gare ufficiali per l’Etruria Calcio

loading...

NewTuscia – VITERBO – Un pareggio e due sconfitte in tre gare ufficiali, dipingono un fine settimana calcistico settore giovanile Etruria calcio completamente insufficiente. Nel Campionato regionale Giovanissimi Under 14, i ragazzi allenati da Luca Fortuni impattano per 0-0 sul terreno di gioco della ASD ViterbeseCastrense SRL. Per loro Sabato 7 Dicembre alle ore 14.30 gara casalinga allo Stadio Comunale di Grotte di Castro (erba) contro un ASD Nuova Milvia che ha superato a domicilio per 5-0 l’ASD Trigoria. Nel Campionato allievi regionale Under 17, i ragazzi del Tecnico Danilo Casaccia vengono superati per 4-0 sul terreno di gioco della SSDARL Totti.

Domenica 8 Dicembre alle ore 10.30 gara casalinga allo Stadio “Renato Beccacci” di Bolsena (erba) contro un ASD Montefiascone in grado di superare a domicilio per 2-0 la ASD Polisportiva Monti Cimini. Nel Girone A Campionato regionale Under 15, infine, i ragazzi del binomio tecnico Luca Fortuni-Federico Burla vengono superati per 7-2 sul terreno di gioco dell’ASD San Paolo Ostiense. Per loro settimana impegnativa. Che inizierà Mercoledì 4 Dicembre alle ore 16.00 presso lo Stadio capitolino Urbetevere A (erba sintetica) nel recupero con Dabliu New Team SSDARL in grado di impattare a domicilio per 2-2 con l’ASD Fiumicino 11926 e terminerà Domenica 8 alle ore 10.30 allo Stadio amico di Grotte di Castro (erba) per affrontare una ASD Nuova Milvia superata a domicilio per 4-1 dall’ASDPOL Petriana.