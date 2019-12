UmbriaSposi, la Fiera del wedding a Bastia Umbra

loading...

NewTuscia – BASTIA UMBRA – Nella romantica cornice della regione Umbria avrà luogo UmbriaSposi, uno dei principali eventi fieristici di tutta l’Italia dedicati al matrimonio in ogni suo aspetto. Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 gennaio 2020 è prevista la XXVI edizione, con un consueto nutrito gruppo di espositori ed operatori professionali del wedding pronti a soddisfare ogni richiesta.

La lunga vita della manifestazione UmbriaSposi, a partire da quel lontano 1994, ha permesso un perfezionamento della macchina organizzativa tale da essere un riferimento del settore per tutta l’Italia centrale e non solo. UmbriaSposi è l’appuntamento ideale per incontrare i professionisti del bello e delle occasioni speciali, in grado di rendere indimenticabile ogni matrimonio ed ogni altra occasione dei festeggiamenti.

Umbriafiere S.p.A., la società organizzatrice di questo ed altri magnifici eventi fieristici presso gli ampi spazi dedicati sul territorio di Bastia umbra, è in grado di attirare ogni anno oltre 10.000 visitatori da ogni parte dell’Italia centrale oltre al notevole seguito tramite i vari canali di comunicazione multimediale.

L’offerta di UmbriaSposi copre davvero ogni settore merceologico a 360°, per rendere perfetto ed indimenticabile il giorno del matrimonio e la nuova vita insieme. Si riserva grande attenzione al look per la festa con un’ampia selezione di abbigliamento ed accessori sposi e cerimonia, senza trascurare l’intimo di lusso e la pelletteria. Il tutto seguendo l’ultima moda in fatto di acconciature e trattamenti estetici, oltre alla forma fisica: in special modo per chi intenda sposarsi dopo l’inverno ricco di abbuffate per le festività, l’allenamento aerobico con lo stepper è un valido alleato per riacquistare il tono senza traumi e senza doversi recare in palestra.

Abbondante anche il gruppo di espositori dedicati all’oggettistica per le grandi occasioni, come bomboniere, oreficeria e artigianato artistico per la lista di nozze. A questo si aggiungono gli operatori dell’industria di viaggio, alla luce dell’aumento costante di coppie che preferiscono la lista di nozze per finanziare la luna di miele invece dei tradizionali regali materiali.

Per tutte quelle donne che hanno sognato il matrimonio da favola che le faccia sentire delle vere principesse per un giorno, sarà entusiasmante cercare la soluzione migliore fra la variegata offerta di luoghi per il ricevimento: dai più tradizionali e comuni ristoranti, alberghi o agriturismi fino a ville, castelli e dimore storiche. Sono tante le idee alternative ed originali per individuare la location da matrimonio perfetta.

La gastronomia si presenta al grande pubblico, sia dei futuri sposi che dei possibili partners commerciali con cui offrire soluzioni integrate, con ogni ben di Dio per catering e banqueting. Dalle pasticcerie e confetterie, passando a fioristi, addobbatori, vivai per l’allestimento delle strutture. Per chi vuole le cose in grande, a disposizione i migliori maestri per gli spettacoli pirotecnici, da immortalare con foto e video.

Grande rilevanza hanno anche i servizi di consulenza ad hoc, come per le lezioni di stile e bon ton, l’intrattenimento e musica per cerimonia finanche ai servizi immobiliari e finanziari perché il sogno diventa realtà.

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti visitate il sito ufficiale UmbriaSposi ed i suoi canali social.