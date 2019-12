Il punto sulla 13 giornata di Promozione

loading...

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Cambio in vetta, ora comanda il Città di Cerveteri (29 punti) che passa 2 a 1 sul terreno dell’ Almas Roma (18) e approfitta del passo falso del Fiumicino. In rete Gross, poi gli ospiti pareggiavano con attardo e rete decisiva di Teti.

Scende in seconda posizione il Fiumicino (28) sconfitto 3 a 2 in casa del Fregene Maccarese Calcio (16). In rete Carletti, Simmi, e Tesone per i locali, mentre per gli aereoportuali in gol Forcina e Di Meglio.

Grifone gialloverde (26) Montalto (17) termina 0-0, buon punto per i tirrenici.

Tolfa (22) Montefiascone (15) termina 2 a 0, in rete Trincia e Superchi.

Dilaga la Luiss (22) che sbanca 8-0 il terreno della C.S.L. Soccer (5). Le marcature sono di Maestrelli, Palazzolo, Agostino, De Vincenzi (doppietta) Cinzi e Gerini (doppietta).

Il Canale Monterano (21) sbanca 1 a 0 S. Marinella (16) in rete Polidori.

Ok la Polisportiva Vigor Acquapendente (20) che travolge 5 a 0 Monte Mario (11) in rete Kabangu, e poker di Zhar.

Il Bomarzo (14) corsaro 1- 0 sul terreno del Pescia Romana (18), in goal Polidori.

Infine pareggio 0-0 tra Ronciglione United (11) e Doc Gallese (3).