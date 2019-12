loading...

NewTuscia – Le auto a trazione integrale sono diventate sempre più popolari, al punto che al giorno d’oggi si possono trovare modelli anche economici sul mercato. La presenza delle 4 ruote motrici in realtà non è sempre necessaria, ma consente di ottenere una maggiore aderenza al suolo, specialmente su terreni accidentati o sterrati. La maggior parte delle auto 4×4 rientrano non a caso nella categoria dei SUV e dei fuoristrada: veicoli che vengono di frequente utilizzati su strade di montagna o su sentieri impervi e che quindi hanno bisogno di scaricare il peso su tutte e quattro le ruote. Oggi sul mercato troviamo però anche delle citycar dotate di trazione integrale, quindi vale la pena capire quali siano i modelli più consigliati e venduti negli ultimi anni.

A livello di prezzi c’è una grande varietà, anche se in linea di massima tutti i veicoli a trazione integrale hanno costi maggiori rispetto a quelli a trazione anteriore. Questo è il motivo per cui in molti scelgono di acquistare auto 4×4 usate, in modo da poter risparmiare qualcosa ed avere comunque la comodità delle 4 ruote motrici.

Le migliori auto a trazione integrale

Vediamo adesso quali sono le migliori auto 4×4 del momento: quelle più richieste ed acquistate, sia nuove che di seconda mano.

Panda 4×4

Tra le citycar economiche, sicuramente spicca la Panda 4×4 che è una delle auto più vendute e richieste. Il prezzo di listino è naturalmente superiore a quello dell’equivalente con trazione anteriore, ma c’è da dire che la Panda 4×4 è in grado di percorrere qualsiasi sentiero. È l’ideale per coloro che vivono in montagna e che non hanno particolari esigenze a livello di estetica e prestazioni. In grado di condurvi ovunque vogliate, la Panda 4×4 è di certo la migliore alternativa economica per chi cerca un’auto a trazione integrale senza troppe pretese.

Jeep Cherokee

Per quanto riguarda il mondo dei SUV, non possiamo certo non prendere in considerazione la Jeep Cherokee che è un vero e proprio gioiellino da tutti i punti di vista. Dotata di trazione integrale, questa vettura non può certo passare inosservata e vanta una dotazione tecnologica a bordo davvero molto interessante. La trazione a quattro ruote motrici però è disponibile solamente con le motorizzazioni diesel, ma questo non rappresenta un grande problema.

Audi Q5

Salendo un bel po’ di prezzo, troviamo la bellissima Audi Q5: il nuovo suv della casa tedesca che non delude di certo le aspettative e attualmente è uno dei migliori 4×4 sul mercato. Questa vettura colpisce certamente per il design, che non si può fare a meno di notare, ma anche per la motorizzazione che merita 5 stelle piene. L’audi Q5 è disponibile solo nella versione con trazione integrale e può condurvi ovunque vogliate, facendovi vivere esperienze indimenticabili. Se il prezzo di listino non è di certo dei più economici, le soluzioni per averla evitando di spendere una fortuna ci sono. L’Audi Q5 è disponibile per il noleggio a lungo termine e si trova anche qualche modello usato o a km 0.