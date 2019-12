Adozione del cuore: la dolce Nocciolina cerca casa

loading...

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Nocciolina ora sta bene , ha appena 5 anni ma la sua è stata una non vita : abbandonata ha conosciuto i pericoli della strada, la fame, il freddo e il caldo torrido.

E’ stata accalappiata e portata in canile dove non c’è amore, calore, si è rinchiusa in se stessa, è diventata timorosa.

Sono riuscita a toglierla dal canile, a curarla e farla rinascere, è di una dolcezza disarmante, un po’ timorosa all’ impatto, ma nulla di insuperabile, basta rispettare i suoi tempi di adattamento, va d accordo con i suoi simili, con i gatti.

Taglia piccola, 9 kg., sterilizzata, vaccinata, giocherellona

Esami biochmici, emocromo, elettroforesi nella norma

Titolo test leishmania da 1: 160 ora, grazie alle cure, è sceso a 1:80.

AIUTATEMI AD AIUTARLA, DONIAMOLE , FINALMENTE, IL CALORE DI UNA FAMIGLIA

Lamezia Terme, Calabria, Lorella cell 3683498911