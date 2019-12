Una viterbese anonima perde ancora in casa. 1-0 con l’avellino, ormai è crisi nera! (La cronaca)

loading...

Maurizio Fiorani

NewTuscia-VITERBO-La Viterbese perde ancora in casa 1-0. L’Avellino espugna con una rete di Micovschi lo stadio Rocchi dopo una brutta partita. La squadra di Mr.Capuano ha sfruttato al meglio l’unica occasione da rete che è capitata ed ha poi difeso il risultato con le unghie e con i denti, anche ricorrendo al mestiere dei falli tattici ed alle perdite di tempo dei propri giocatori, che ad ogni contrasto di gioco si gettano a terra. La squadra gialloblù è in piena crisi, sono cinque le sconfitte consecutive della formazione di Mr. Calabro che non ha ancora trovato il bandolo della matassa.

Passiamo alle formazioni

VITERBESE: Vitali, De Giorgi, Atanasov, Antezza, Markic, Baschirotto, Bezzicheri, Errico, Volpe, Pacilli, De Falco

A disposizone di Mr.Antonio Calabro: Pini, Scalera, Milillo, Corinti, Svidercoschi, Urso, Ricci, Molinaro, Bianchi, Sibilia, Bemsaja,Culina

AVELLINO: Tonti, Morero Santiago, Zullo, Di Paoloantonio, Charpentier, De Marco,Parisi, Micovschi, Illanes, Alfageme, Laezza.

A disposizione di Mr.Ezio Capuano: Abibi, Rossetti, Albadoro,Karic, Njie, Silvestri, Acampora, Petrucci.

Arbitro: Andrea Colombo di Como

Assistenti: Orazio Luca Donato di Milano e Nicola Tinello di Rovigo

Note: Serata fresca spettatori presenti 1400 con 300 tifosi ospiti.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Inizio veloce della partita tra le squadre.

Al 2° Avellino in vantaggio con Micovschi che approfitta di un errato passaggio della retroguardia gialloblù sulla trequarti. Il giocatore campano entrava in area e batteva con un gran tiro il portiere Vitali della Viterbese.

Al 5° Punizione per la Viterbese dai 30 metri per un fallo su Pacilli. Viene ammonito Illanes per gioco falloso, la punizione viene battuta da De Falco. La conclusione viene respinta dalla barriera irpina.

All’8° Punizione dai 20m per gli ospiti. L’arbitro ammonisce Antezza della Viterbese. Della battuta si incarica l’ex gialloblù Di Paoloantonio che impegna severamente il portiere Vitali ad un difficile intervento.

Al 10° La Viterbese si rende pericolosa con Volpe che servito da un traversone dalla destra colpisce di testa, ma il portiere dell’Avellino Tonti para.

Al 12° Contropiede dell’Avellino che viene sventato da Atanasov anticipando gli attaccanti dell’Avellino e mandando il pallone in calcio d’angolo. Il corner per gli irpini non ha esito positivo.

Al 19° Corner provocato da un tiro deviato da un difensore irpino, che manda il pallone in angolo creando qualche apprensione alla difesa ospite. Il corner per la Viterbese non ha e esito la difesa biancoverde irpina allontana la minaccia.

Al 20° Viterbese vicina al pareggio con Volpe che si invola verso l’area ospite e tira in porta. Il portiere dell’Avellino respinge e il pallone torna sui piedi di Volpe che da posizione decentrata sulla destra manda sull’esterno della rete.

Al 24° Tiro di Errico della Viterbese. Lanciato a rete conclude alto sopra la traversa.

Al 27° Cambio nell’Avellino : Esce Zullo entra Rossetti.

Al 29° Vengono ammoniti Errico della Viterbese e De Marco per proteste.

Subito dopo sostituzione nell’Avellino: entra Karic al posto di Alfageme.

Al 30° Viterbese pericolosa in attacco con colpo di testa di Volpe che impegna il portiere Tonti. Il pallone finisce in angolo, ma l’arbitro non concede il corner. Vive le proteste del pubblico.

Al 34° Bella azione di Volpe che si invola in area ospite, ma si allarga troppo sulla destra e prova a concludere in porta. Un difensore manda in angolo.

Al 40° Viterbese vicina al pareggio con Volpe che non riesce ad impattare il pallone da pochi metri dalla porta irpina su cross di Errico sulla fascia destra.

L’arbitro concede quattro minuti di recupero, la Viterbese prova ad attaccare, ma non trova varchi nella difesa ospite.

Al 47° tiro dalla distanza di Errico che si perde alto sopra la traversa.

La prima frazione di gioco è terminata con l’Avellino in vantaggio per 1-0.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Cambio nella Viterbese: Escono Antezza e Markic al loro posto entrano in campo Svidercoschi e Urso.

La Viterbese parte subito in attacco e conquista due corner consecutivi e la difesa irpina respinge con affanno.

Al 4° Ancora corner per la Viterbese, ma il portiere ospite para.

Al 5° Tiro dalla distanza Di Paoloantonio parato dal portiere della Vitali.

Al 10° Tiro di De Falco dal limite che si perde a lato.

Al 12° Viterbese vicina al pari con una traversa colpita da Volpe su punizione dalla trequarti.

Al 16° Viene ammonito Charpentier dell’Avellino.

La Viterbese preme attaccando, alla ricerca del pareggio.

Al 20° Pacilli viene fermato per un fuorigioco millimetrico.

Al 23° Sostituzione nell’Avellino: esce Charpentier al suo posto entra in campo Silvestri.

Il gioco è sempre spezzato dai giocatori dell’Avellino che perdono tempo in continuazione.

Al 32° Cambio nella Viterbese: Esce Pacilli e al suo posto entra Molinaro.

Al 40° Viene ammonito Micovschi dell’Avellino per fallo su Errico.

Al 42° Calcio d’angolo per la Viterbese. Pallone messo in mezzo all’area, ma la difesa ospite libera.

Al 43° Viterbese vicina al pareggio con Errico che viene servito da Volpe. Il suo tiro viene respinto da un difensore campano sulla linea di porta.

Al 45° Tiro di Volpe forte, ma centrale che viene parato dal portiere dell’Avellino.

L’arbitro “concede” 6 minuti di recupero.

La Viterbese prova un forcing nel finale.

Viene ammonito un giocatore dell’Avellino che stava in panchina per perdita di tempo.

Al 48° Il portiere dell’Avellino para una conclusione di testa di Volpe.

La partita finisce 1-0 per l’Avellino che espugna il Rocchi dopo una brutta partita della Viterbese.

RISULTATI DELLA 17° GIORNATA

MONOPOLI-FRANCAVILLA 3-0

VITERBESE-AVELLINO 0-1

CATANZARO-TERNANA 1-3

CAVESE-BISCEGLIE 2-2

RENDE-BARI 0-3

RIETI-CATANIA 1-4

TERAMO-REGGINA 0-3

CASERTANA-PAGANESE 1-3

SICULA LEONZIO-VIBONESE 2-7

POTENZA-PICERNO si gioca alle ore 20,30

CLASSIFICA

REGGINA 43

TERNANA 36

MONOPOLI 34

POTENZA 33

BARI 33

CATANZARO 24

CATANIA 24

TERAMO 23

VIBONESE 23

CASERTANA 22

VITERBESE 21

CAVESE 21

PAGANESE 20

AVELLINO 20

FRANCAVILLA 19

PICERNO 17

RIETI 11 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE

SICULA LEONZIO 11

BISCEGLIE 11

RENDE 10

PROSSIMO TURNO

PAGANESE-CATANZARO

AVELLINO-SICULA LEONZIO

PICERNO-MONOPOLI

REGGINA-VITERBESE

RIETI-BISCEGLIE

VIBONESE-TERAMO

FRANCAVILLA-CAVESE

BARI-POTENZA

CATANIA-RENDE

TERNANA-CASERTANA