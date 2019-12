loading...

NewTuscia – VITERBO – Libri gratis all’ ITT Da Vinci di Viterbo: non è una “fake news” ma la realtà di un progetto denominato “Textbooks Exchange”, che prevede lo scambio di libri usati tra gli studenti dei vari anni. L’ idea è del Dipartimento di Costruzioni Aeronautiche diretto dal Prof. Ranieri Geronzi, che già da quest’ anno ha provveduto al prestito gratuito di circa venti libri, per un risparmio per le famiglie di circa 500 €.

L’ iniziativa, approvata dagli organi collegiali de la scuola, si basa sulla cessione gratuita dei libri di testo dagli studenti che si diplomano o che, passando all’ anno successivo, non hanno più necessità di utilizzare i testi degli anni precedenti. In cambio i ragazzi ancora in corso, possono richiedere il prestito gratuito di libri in uso nell’anno di frequenza. Il tutto a costo zero, in quanto per un libro dell’anno precedente ceduto alla scuola, se ne riceve uno valido per l’anno di frequenza.

Al momento la dotazione della biblioteca localizzata presso il Laboratorio di Aerotecnica, ha una disponibilità di circa 80 libri, che per il prossimo anno si stima che possamo arrivare a 160, con un risparmio nell’acquisto di testi di circa 4000 €.

Il progetto, partito a inizio anno scolastico, è focalizzato sui libri tecnici e scientifici del triennio di Costruzioni Aeronautiche, ma l’obiettivo e di coprire tutti gli anni del corso dal 1° al 5° su tutte le materie in indirizzo. Da ringraziare gli studenti aeronautici che si sono prestati a questa iniziativa, e che hanno consentito di avviare un progetto, sicuramente e relamente orientato al rispetto dell’ambiente potendo “riciclare” più volte un libro ancora utile evitando l’uso di quelli nuovi.

Ma non basta, il Dipartimento Aeronautico ha anche in atto il prestito delle tute da lavoro agli studenti che ne facciano richiesta, vestiario necessario per operare nei laboratori: anche in questo caso alcune famiglie hanno potuto risparmiare i costi necessarie per l’acquisto dell’abbigliamento da lavoro.

Con il progetto “Textbooks Exchange”, unico nel suo genere e a costo zero, l’Istituto Tecnico “Da Vinci”, diretto dal Prof. Luca Damiani, si pone all’ avanguardia nel proporre soluzioni innovative e utili per gli studenti e soprattutto nell’ ottica di riduzione dei costi per le famiglie. L’ITT “Da Vinci” vuole fare un passo verso la direzione di sostenere le problematiche economiche che le famiglie affrontano per la frequenza scolastica. Il regolamento del progetto può essere consultato al link: http://www.trasportilogistica.ittvt.edu.it.