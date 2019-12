La Vigor Acquapendente travolge l’Asd Monte Mario

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Goleada extralusso Vigor nella mattinata dal tutto irrisoriamente facile. Ad aprire le danze Francois Kabangu (perfetta ed intelligente verticalizzazione di Alessandro Finocchi). Quattro reti in 24 minuti per Ayoub Zhar che finalizza perfettamente i suggerimenti cross di Alessio Bedini e Raffaele Bellacima. Dall’ampio turnover-ripresa emerge tra i viterbesi il portiere Jacopo Patisso. Che, per la gioia del preparatore Paolo Catalucci si oppone in bello stile a Circuri, Giovannetti, Pagnotta. Tutto molto bello ancora in chiave fuoriquota per i locali. Si parte dal cross di Giacomo Scatena per il colpo di testa di Francesco Finocchi che al quarto d’ora della ripresa si perde di poco alto sopra la traversa.

Il dopopartita Coach De Paolis scambia due chiacchiere con Maurizio Nencione ed Alessio Bedini mentre i risultati che arrivano pian pianino dagli altri campi annunciano che la Vigor guadagna due unità di punto sulla zona play off: non più 8 ma 6 i punti da recuperare. “Difficile chiedere di più da questa settimana”, sottolinea De Paolis. “Qualificazione raggiunta in Coppa Italia, vittoria di Campionato, otto reti realizzate ed una sola subita nelle due competizione. Va bene ampiamente così. Novanta minuti a senso unico. Visto che al ventesimo avevamo già tre reti di vantaggio sulla squadra avversaria. Bravi ad impostare quanto a finalizzare”.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE (GIRONE A)

TREDICESIMA GIORNATA (DOMENICA 01 DICEMBRE 2019)

ASD Polisportiva Vigor Acquapendente – ASD Monte Mario 5-0

(PRIMO TEMPO 5 – 0)

ASD POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Nencione (23° st Patisso), Alessandro Finocchi, Chiavarino (1° st Giunta), Bellacima, Gimmelli (15° st Filonu), Fanelli, Bedini (5° st Scatena), Marco Broccatelli, Kabangu, Zhar (10° st Francesco Finocchi), Simone Broccatelli

A DISPOSIONE: Renzi, Ambrosini

ALLENATORE: De Paolis

ASD MONTE MARIO: Anelli, Appolloni, Battistelli, Forchini (1° st Benedetti), De Angelis (4° st Desideiri), Circuri, Giovannetti, Elbeisi (23° st Adade), Matteo Ceresi (8° st Pagnotta), Ericco, Lotti (8° st Bruni)

A DISPOSIZIONE: Salvatori, Cianfano, Costa, Gueye

ALLENATORE: Massimo Ceresi

ARBITRO: Marco Venturelli di Ciampino, assistente 1 Andrea Giovagnoli di Roma 2, assistente 2 Simone Bianchi di Roma 2

MARCATORI: 2°pt Kabangu (APVA), 17° pr, 20° pt, 23° pt, 40° pt (APVA)

NOTE: Ammoniti 23° pt tecnico Massimo Ceresi (AMM), 28: pt Forchini (AMM), 3° st Fanelli (APVA)