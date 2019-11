Tuscania con Sabaudia per continuare la rimonta

loading...

NewTuscia – TUSCANIA – Tutto pronto al PalaMalè di Viterbo per la settima di andata della Serie A3 Credem Banca in programma domani (domenica) alle 18. Reduce dalla bella vittoria su Alessano la Maury’s Com Cavi Tuscania affronta Gestioni&Soluzioni Sabaudia nel primo dei derby laziali in programma quest’anno nel girone blu.

“Andiamo ad affrontare una squadra con cui abbiamo giocato due amichevoli e quindi conosciamo abbastanza bene -presenta la gara Federico Rossatti, una delle bocche da fuoco del roster di Paolo Tofoli. Vogliamo sicuramente ripeterci. Noi veniamo da una vittoria fuori casa con Alessano che ci dà morale e siamo molto carichi per affrontare questa partita. Vogliamo fare bene anche per i nostri tifosi perché in casa abbiamo finora fatto fatica ad esprimere un buon gioco. Abbiamo giocato a sprazzi e mai bene tutti insieme. Quando riusciremo a farlo non ci saranno squadre ‘superiori’. Siamo una buona squadra e sono sicuro che daremo del filo da torcere a tutti”.

“Con Sabaudia -prosegue- vogliamo assolutamente vincere sapendo di incontrare una squadra che in classifica occupa una posizione che non merita per le qualità e i valori che ha. Sicuramente vorrà dimostrare proprio questo e verrà al PalaMalè per vincere. Loro hanno un gioco molto omogeneo. Da contenere e limitare sono sicuramente Cesare Gradi, l’opposto, capace di poter fare partite incredibili con 30 punti e quindi decidere le sorti dell’incontro, e le due bande, Alessandro Graziani e Mattia Sorrenti, due schiacciatori completi, forti in tutti i fondamentali. Sarà una partita tosta, assolutamente non scontata per cui non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare l’avversario perché è forte e gioca bene. Una partita difficile per cui invito tutti a venire a sostenerci, i nostri tifosi sono davvero il settimo uomo in campo”.

Per quanto riguarda la classifica, i pontini sono attualmente penultimi con quattro punti fin qui conquistati avendo perso al tie-break a Modica e vinto 3/1 due domeniche fa in casa con Alessano. Nella parte alta, la capolista Grottazzolina (15 punti) ha staccato Corigliano (12) grazie alla vittoria nello scontro al vertice di una settimana fa. Seguono poi Tuscania (11), che potrebbe approfittare di una possibile battuta di arresto proprio dei siciliani impegnati in trasferta con Roma Volley (9) e Macerata (10).

Maury’s Com Cavi Tuscania – Gestioni&Soluzioni Sabaudia sarà diretto dai signori Luca Grassia e Antonella Verrascina. Diretta Tv su Legavolley.tv.

Foto: Avimecc Modica

Tuscania Volley