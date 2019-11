A Tarquinia torna #checinema: già annunciata la nuova edizione del calendario de lextra.news

loading...

NewTuscia – TARQUINIA – Due anni di pausa, ventiquattro mesi per ricaricare energie e idee, cercare nuovi stimoli e far crescere la nostalgia: torna #checinema, il calendario fotografico che fa rivivere a Tarquinia famose scene del mondo dello spettacolo.

L’ormai iconico “regalo” natalizio de lextra.news non sarà, però, nelle edicole in queste settimane, perché quella di cui si parla è l’edizione 2021, la cui realizzazione, stando alle intenzioni dello staff, “prevede un intero anno di eventi, appuntamenti e promozione”.

Ideato nel 2014, #checinema è diventato un must in città: tanti i ragazzi (e non solo) fotografati nelle quattro precedenti edizioni, ancora di più quelli che hanno partecipato ai casting. E poi eleganti Notti degli Oscar, flash mob e iniziative diventate spesso virali sui social cittadini. Non è un caso che, in questi due anni di assenza, in tanti abbiano chiesto un ritorno dell’iniziativa, molti nella speranza di poter partecipare come comparse o protagonisti degli scatti.

“L’idea è quella di riproporre la stessa filosofia, – le parole dello staff – aggiungendo qualche novità alla formula e un paio di sorprese”. Sui dettagli, però, c’è ancora il riserbo, così come sul tema di questa nuova edizione. “Di certo, come sempre e più di sempre, cercheremo di proporre momenti di aggregazione e divertimento, raccontando quanto più possibile sui social e coinvolgendo più persone possibili”. E nei prossimi mesi verrà lanciata una vera e propria campagna in cerca non solo di aspiranti “attori”, ma anche di collaboratori per gli eventi.

In attesa di maggiori novità, nei prossimi giorni torna nelle edicole Hype, il calendario 2020 de lextra.news che racconta gli eventi tarquiniesi tramite le foto dei dodici mesi e ricorda gli appuntamenti in programma in città per l’anno che sta per iniziare.