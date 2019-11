Spazio Simas Milano, cambia volto

loading...

NewTuscia – MILANO – Lo scorso 26 novembre è stato presentato alla stampa il Nuovo Spazio Simas Milano, totalmente ripensato in un’ottica più strutturata e funzionale all’evoluzione dell’immagine aziendale (progetto by Giancarlo Angelelli Architetto). La storica azienda produttrice di ceramica sanitaria dal 1955, è stata tra le prime a credere nella forza di visibilità di una città come Milano, capitale indiscussa del design, e ad aprire, già nel 2005, un proprio spazio in Porta Venezia.

Più che uno showroom, un laboratorio di incontri e seminari, anche con crediti professionali per architetti, progettisti, interior designer, giornalisti, e una promoter dedicata, dove è possibile visionare le collezioni e aggiornarsi sull’ampia gamma di prodotti. “Siamo fermamente convinti che lo Spazio Simas di via Melzo sia uno strumento ulteriore di crescita per la nostra azienda, in particolare in una città come Milano, imprescindibile punto di riferimento internazionale per gli studi di architettura e per i clienti, italiani ed esteri”. Precisa Marco Giuliani, direttore generale SIMAS. “La volontà di crescere ci ha portato a implementare l’innovazione, l’adeguamento tecnologico del processo produttivo e le certificazioni, anche relativamente al risparmio idrico e alla tutela dell’ambiente, con attenzione all’economia circolare, per rispondere just in time alle diverse esigenze, anche del mercato internazionale. Un percorso proiettato verso il consolidamento del brand, di cui fa parte anche il restyling di Spazio Simas a Milano”.