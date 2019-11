Segnalazione di una lettrice sulle condizioni disagevoli delle strade

loading...

NewTuscia – SUTRI – Riceviamo e pubblichiamo da Simonetta Melinelli la seguente segnalazione di una lettrice.

Vorrei segnalare lo stato di degrado e totale abbandono di una strada vicinale, consorzio intercomunale tra Il Comune di Sutri e Ronciglione, già strada Beccacceto, oggi via di Ronciglione n. 75. Nel tratto di competenza del comune di Sutri è residente un disabile invalido al 100% non deambulante.

Detta strada è impraticabile, con autovetture berlina, ormai dalla fine del mese di settembre scorso. Il sindaco di Sutri ha emesso ordinanza per la sistemazione di detta strada, ma ancora nulla è stato fatto. La prego di pubblicizzare detta situazione che, a causa di dissidi all’interno della compagine comunale, sta penalizzando i cittadini residenti su via Ronciglione n. 75. Se nulla verrà fatto, il disabile, Pier Luigi Vassallo, residente in detta via, lunedì presenterà una denuncia alla Procura della Repubblica dig Viterbo.

Ersilia Barracca