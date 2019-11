Parrocchia Canepina, una messa per i “Ragazzi del cielo”

loading...

Il 1 dicembre 2019, prima domenica d’Avvento, il nuovo parroco di Canepina don Gianluca Scrimieri ha invitato i genitori che hanno perso un figlio ad essere presenti per la S. Messa delle ore 11 nella Parrocchia Collegiata S. Maria Assunta per ricordare questi “Ragazzi del Cielo”.

Vuole essere abbraccio d’amore e di consolazione, nei confronti di questi genitori, che passa attraverso la nostra umanità. I ragazzi del Cielo sono sempre presenti in mezzo a noi, ovunque andiamo, compiono tante missioni e intercedono in Paradiso presso Dio per noi.