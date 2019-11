Nostra intervista all’on. Enrico Panunzi

loading...

di Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Nella trasmissione Fatti e Commenti condotta da chi scrive e da Gaetano Alaimo su Teleorte, www.teleorte.it e www.newtuscia.it di questo fine settimana abbiamo intervistato il vice presidente della commissione Urbanistica politiche abitative e rifiuti del Consiglio Regionale del Lazio, Enrico Panunzi.

Abbiamo trattato molti argomenti, a partire dalle prossime Eleonora per il rinnovo del presidente e del consiglio provinciale di Viterbo, che avverrà il 15 dicembre prossimo a cura dei consiglieri comunali dei 60 comuni della provincia. La provincia rappresenta per la sua prossimità ai cittadini un ente da rilanciare, con precise competenze e adeguata dotazione finanziaria, in particolare per la manutenzione delle strade e gli istituti scolastici di competenza.

Con l’on. Panunzi, eletto nelle file del PD nella nostra provincia, abbiamo approfondito argomenti con le domande del collega Gaetano Alaimo , sulla questione della coltura del nocciolo, l’ultimazione della superstrada Orte Viterbo Civitavecchia.

In particolare chi scrive ha chiesto all’onorevole Panunzi di approfondire in tema di sanità il recente acquisto di strumentazioni di alta tecnologia come il PET per l’ospedale di Bel Colle, che permetterà di eseguire sofisticate indagini diagnostiche nel campo dei tumori. Altri finanziamenti sono stati stanziati per l’Ospedale di Civita Castellana e per gli impianti di sicurezza dello stesso ospedale di Viterbo.

Non e’ mancato un ampio riferimento alla istituzione e alla iscrizione nell’Albo delle rievocazioni storiche del Lazio tra le 64 manifestazioni riconosciute, dell’Ottava Medievale e della Processione del Venerdi Santo di Orte, riconoscendo al ruolo di Rosvaldo Giubileo delle Rievocazioni Storiche del Lazio e uno dei fondatori dell’Ente Ottava Medievale di Orte un ruolo propositivo fondamentale

Questi gli argomenti salienti di un’intervista che vi invitiamo a seguire su www.teleorte,it www.newtuscia.it e sugli schermi televisivi di TeleOrte.

Buona visione.