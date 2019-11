Licia Colò a Bagnoregio per le riprese di una puntata di Eden (La7)

loading...

NewTuscia – BAGNOREGIO – Licia Colò a Bagnoregio per le riprese di una puntata di ‘Eden, un pianeta da salvare’. La trasmissione andrà in onda nei primi del 2020 su La7. Due giorni di studio e racconto del territorio, questo venerdì e sabato, per la nota conduttrice televisiva.

Nella mattinata di oggi ha incontrato e intervistato il sindaco Luca Profili per farsi raccontare il modello Civita e la visione di un futuro dove rendere il turismo sempre più sostenibile e puntare su una serie di interventi capaci di garantire l’aumento della permanenza sul territorio.

“Abbiamo accolto a braccia aperte e con grande entusiasmo una giornalista nota al grande pubblico come Licia Colò. La partecipazione di Bagnoregio all’interno di una puntata di Eden è una promozione importante, che ci permette di entrare nell’immaginario collettivo di un vasto pubblico in tutta Italia. Nostro obiettivo è diventare sempre più forti nella comunicazione del nostro patrimonio e al tempo stesso stiamo lavorando sull’organizzazione di migliori servizi per i turisti e per investire le risorse in entrata in politiche innovative per la qualità della vita della nostra comunità”. Queste le parole del sindaco Profili.

La presenza delle telecamere di Eden rappresentano una nuova tappa importante nel lavoro di promozione di Bagnoregio e delle sue potenzialità a livello nazionale. Nelle ultime settimane hanno fatto tappa nel cuore della Teverina per una serie di riprese anche le trasmissioni ‘Meraviglie – La Penisola dei Tesori’ di Alberto Angela e Easy Driver.