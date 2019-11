Impianto geotermico di Torre Alfina, il Tar accoglie il ricorso della Itw Lkw Geotermia Italia

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il Tar ha accolto il ricorso della società Itw Lkw Geotermia Italia contro il decreto con cui il Ministero dell’Ambiente, che sollecitato dal parere negativo dei Beni Culturali e dal verdetto del Consiglio dei Ministri, negava l’autorizzazione al progetto geotermico a Torre Alfina.

Secondo i giudici del Tribunale Amministrativo, le motivazioni addette non sono state fondate su solide basi giuridiche.

“Il Cdm avrebbe dovuto avvalersi del potere conferitogli dalla legge quale organo di ultima istanza in chiave semplificatoria, esprimendo sia le ragioni per le quali l’intesa non era stata raggiunta, con specificazione degli strumenti impiegati per la ricerca dell’intesa, per poi approfondire le ragioni strategiche, di vantaggio economico o meno per le popolazioni interessate, di tutela del paesaggio e del territorio, che avevano indotto a negare l’accoglimento della richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica finalizzata alla sperimentazione di due impianti pilota di produzione di energia geotermica”.

Il procedimento portato avanti dal Cdm “non appare in linea con le previsioni legislative e, quindi, deve ritenersi non correttamente eseguita”.