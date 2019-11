Il Centro storico ospiterà domenica 1 dicembre la XIII edizione di “Orte in cantina”

loading...

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – L’Associazione The Grove organizza – in collaborazione con il Comune di Orte, l’Associazione Pro Loco, l’Associazione Romana Sommelier – domenica 1 dicembre la seconda giornata della XIIIEdizione del percorso enogastronomico e culturale per le vie del Centro Storico “ORTE IN CANTINA 2019”.

L’evento enogastronomico itinerante, giunto alla XIII edizione con un sempre crescente successo di pubblico, avrà come protagoniste le tradizioni legate ai prodotti tipici locali, la gente ed il suo territorio, con l’intento di far risaltare le qualità di bontà e genuinità dei prodotti locali nel rispetto dell’ambiente. L’attenzione sarà rivolta ai turisti ed ai residenti con l’obiettivo ambizioso di dar vita ad una simbiosi tra arte ed enogastronomia della produzione tipica locale.

Itinerario eno-gastronomico per turisti e residenti attraverso strade, piazze, le cantine ed i cunicoli scavati nel tufo e sapori tipici.

L’appassionante viaggio sarà arricchito, mattina e pomeriggio, da percorsi turistici per visionare il complesso sotterraneo della città, i cunicoli, la cantine scavate nel tufo, ed in superficie le chiese, i musei e i palazzi di particolare pregio.

Il percorso enogastronomico prevede la visita di numerose cantine ricavate nel sottosuolo tufaceo della rupe, dove si potranno degustare piatti tipici e vini di qualità e terminerà in Piazza della Libertà, che si colorerà di animazione e musica e dove si potranno acquistare prodotti nelle bancarelle tipiche.

L’itinerario attraversa l’intero Centro storico e consente, in una giornata, di visitare interessanti cantine della zona, con la possibilità di degustare cibi gustosi e vini di qualità.

Prima tappa il Chiostro S. Agostino, si acquista il biglietto di ingresso e ad ogni partecipante verrà consegnata una sacca porta bicchiere, un bicchiere riserva degustazione ed un badge con l’itinerario del percorso. Le tappe poi si susseguono l’un l’altra, dall’aperitivo al dolce, attraverso un rigoroso abbinamento di vini. Ogni gruppo sarà accompagnato da una guida per tutte le tappe enogastronomiche.

I prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato nell’atmosfera del centro antico

Il percorso terminerà nella Piazza principale della città, Piazza della Libertà, tra castagne e vino novello, dove si potranno acquistare i vini degustati durante la visita nelle cantine e altri prodotti della tipicità locale.

L’intento è anche quello di fornire un panorama completo dell’Insula Aurea, del Centro storico di Orte, mettendo in risalto i più significativi monumenti ed edifici storici, il complesso sotterraneo della città ed i musei che conferiscono all’itinerario un ulteriore elemento di interesse da un punto di vista storico-culturale. Vini di grande personalità riconosciuti come tra i più importanti vini italiani, così come testimoniato dai riconoscimenti e dalle menzioni ricevute nel corso dei più importanti eventi nazionali.

L’auspicio è che ORTE IN CANTINA 2019 possa sviluppare un sempre maggiore il gradimento di pubblico, confermando e migliorando il valore educativo e formativo delle passate edizioni. Il vino è un’ arte che non ama la solitudine ed il piacere che si prova degustandolo si può considerare alla stregua di altre forme artistiche come la musica e la pittura. E’ attraverso la condivisione d’intenti che gli organizzatori intendono avviare i consumatori alla conoscenza attenta di questa vera e propria arte.

Nata nell’autunno 2007, Orte in cantina è uno degli eventi più affermati ed attesi della Tuscia. Principale manifestazione dedicata al vino è interprete delle più interessanti proposte enologiche, offrendo un’esperienza di grande interesse socio-culturale. Un percorso enogastronomico per appassionati, ma sempre di più per intenditori.

L’itinerario attraversa l’intero Centro storico e consente, in una giornata, di visitare suggestive cantine del borgo, con la possibilità di degustare cibi gustosi e vini di qualità.

Ogni partecipante riceve all’ingresso una sacca portabicchiere, un bicchiere riserva degustazione ed un badge con la mappa del percorso.

Le tappe si susseguono l’un l’altra, dall’antipasto al dolce, attraverso un rigoroso abbinamento di vini fino ad arrivare nella Piazza centrale, Piazza della Libertà, dove si preparano cartocci di caldarroste e vin brûlé.

Musica live per tutta la durata della manifestazione con gli Scirockkati (domenica 24 novembre e i Vigili Girati (domenica 1 dicembre )

Sono a disposizione dei visitatori le bancarelle che vendono prodotti tipici e i vini degustati durante il percorso. Ad ogni gruppo è assegnata una guida.

L’appassionante viaggio è arricchito, mattina e pomeriggio, da percorsi turistici per visionare il complesso sotterraneo della città, le Chiese, i Musei e i Palazzi di particolare pregio.

Il vino è un’arte che non ama la solitudine ed il piacere che si prova degustandolo si può considerare alla stregua di altre forme artistiche come la musica e la pittura. È attraverso la condivisione d’intenti che si vuole avviare i consumatori alla conoscenza attenta di quest’arte.

Servizi:

Servizio continuo e gratuito di Bus navetta dalle ore 10:00 alle ore 19:00 dal parcheggio in zona Impianti Sportivi (direzione Orte Scalo) al Centro storico dove si svolge l’evento, e dalla stazione di Orte in corrispondenza degli arrivi da Roma.

Info e prenotazioni:

E’ possibile prenotare al numero 331.34.40.225 (dalle ore 18.00 alle ore 22.00).

Prezzi (comprensivi cartoncino mappa del percorso, sacca porta bicchiere e bicchiere riserva degustazione)

Percorso enogastronomico

0-3 anni Gratis (posto non riservato)

4-14 anni 15 €

Da 15 anni in poi 28 €

Orario e modalità di svolgimento del percorso enogastronomico:

Prenotazione obbligatoria da parte degli ospiti.

Servizio navetta continuo dagli Impianti Sportivi per il Centro storico dalle ore 10 alle 19.

Dalle ore 11,30 ingresso a gruppi con max di 25-30 persone ogni 15-20 minuti

In programma: visita guidata al centro storico, ai suoi sotterranei ed ai musei a cura dell’Associazione Veramente Orte.

Per i particolari del programma ed informazioni consultare il sito: Associazione The Grove www.thegrove.it