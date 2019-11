Campionato seconda categoria, nona giornata: Assd Torrese – Asd Pro Alba Canino 0-4

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

(Primo Tempo 0 – 1)

ASSD TORRESE: Diara, Daffeh, Galli (1° st Door Long), Stabile, Magrini (28° st Zanoni), Serafineli, Sidime, Avitabile (23° st Ronca), Bisti, Pallottino (15°st Ghinassi), Nardini (7° st Lupi)

A DISPOSIZIONE: Licopoli, Riccini, Magini, Lika

ALLENATORE: Manucci

ASD PRO ALBA CANINO: Tramontana, Manzoni, Fabbroni (29° st Jadama), Frappoli, Onori, Goretti, Borzacchi (21° st De Simone), Marinacci, Maffeu, Pieri, Giorgi (15° st Morselli)

A DISPOSIZIONE: Marini

ALLENATORE: Lupidi

ARBITRO: Francesca Montori di Roma I

MARCATORI: 32° pt Maffei (APAC), 4° st Fabbroni (APAC), 17° st Borzacchi (APAC), 38° st Pieri (APAC)

Tre punti ma soprattutto ossigeno puro per l’attuale classifica anonima della Pro Alba Canino. Rete sbocca gara di puro opportunismo griffata Maffei al 32° del primo tempo. Dopo quattro minuti della ripresa a segno Fabbroni. Borzacchi e Pieri finiscono tutto nel gito di 22 minuti. Ispiratissimo pomeriggio alla voce occasioni da rete per l’undici di coach Lupidi: Oltre alla rete Borzacchi effettua due conclusioni di poco alte.

Attivissimo Pieri che colpisce una traversa ed impegna in ben tre occasioni Diara. Goretti sfrutta deliziosamente di testa un palla inattiva (sfera di poco fuori), Cresce il progetto Torrese almeno alla voce principale: far fare esperienza a tutta la rosa. Sfortunato Daffeh Ebrima (una traversa ed un palo), bella conclusione di Federico Stabile su assist di Ebrima, Nardini e Sidime impegnano Tramontana. E Door Long illumina i propri quarantacinque minuti: prima impegna Tramontana e poi si procura caparbiamente ed in bello stile un calcio di rigore ad un minuto dalla fine. Ma Marco Ronca mette di poco a lato il penalty.