Bassano in Teverina, parte la digitalizzazione completa dell’intera documentazione facente capo all’ufficio tecnico Comunale

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – L’iniziativa voluta dalla Giunta Romoli prevede la digitalizzazione dell’intera documentazione amministrativa in possesso dell’ente che consentirà all’ufficio tecnico Comunale ai tecnici operanti nel comune di Bassano in Teverina ed ad ogni privato cittadino di poter consultare l’intera vita amministrativa relativa ad un fabbricato estraendo copia conforme all’originale delle concessioni edilizie in deposito sin dagli anni 50.

Soddisfazione del Sindaco Alessandro Romoli “Siamo voluti partire concretamente con un’iniziativa tesa ad alleggerire il fardello burocratico e le lungaggini che molto spesso i cittadini devono sopportare richiedendo un documento amministrativo relativo al settore tecnico permessi a costruire scia ecc.. L’ufficio tecnico comunale sarà in grado a seguito del completamento dell’acquisizione operata da un’impresa leader nel settore che durerà al massimo due mesi, di evadere immediatamente le pratiche dei cittadini che per il fabbricato di interesse potranno reperire con un semplice click l’intera vita amministrativa urbanistica e le relative notizie tecniche. Bassano si colloca cosi all’avanguardia su questo settore e dopo aver recuperato e ricatalogato l’intero archivio storico e corrente del Comune di Bassano in Teverina oggi collocato in luogo idoneo allo scopo, compie un grande passo avanti che toccherà direttamente i cittadini residenti e coloro i quali posseggono fabbricati nel territorio comunale. “